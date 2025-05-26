Öksüz Türklüğün bilgesi İskender Öksüz’e saygı

Türk milletine çeşitli alanlarda hizmet etmiş pek çok kimse zamanın hızla akıp giden acımasızlığı sonrasında hatırlanmaz olup unutulmuştur. Gerçi bu kişilerin hizmetlerini yaparken unutulmamak gibi derdi yoktur. Vatan millet sevgisiyle kendi alanlarında gayret gösterir dururlar. Onlar beklenti gözetmeksizin hizmetlerini yerine getirirken, “Marifet iltifata tabidir, Müşterisiz mal zayidir” sözünü aklına getirenlerin teşvikleri de takdir edilecek bir eylemdir. İşte, “İskender Öksüz Kitabı” da böyle bir vefanın ürünü olarak okurla buluşuyor.

Prof. Dr. İskender Öksüz, bilim adamı ve çok yönlü bir aydın. Sosyal meselelere derinden bakan bir yazar. Türklük ve Türkiye merkezli düşünür. Millet ve milliyetçilik özel ilgi alanıdır. Fikirlerini sosyoloji biliminin verileriyle oluşturur. Derdi tasası Türklük olanlardandır. Eserlerinin önemli bir bölümü bu mesele etrafındadır.

"Devrim yapılacaksa devrimi de Türk milliyetçileri yapar, bilim yapılacaksa bilimi de Türk milliyetçileri yapar. Nitekim tarihe bakın yaptılar, günümüze bakın, yapıyorlar" diyerek her fırsatta Türk milliyetçilerini cesaretlendiren Prof. Dr. İskender Öksüz sevenlerinin hoş bir sürpriziyle karşılaştı. Dostları ve sevenleri 80. yaşında bir saygı günü düzenlemeye karar verdiler. Bu toplantıda, kamuoyunun tanıdığı İskender Öksüz'ün bilim adamlığı dışındaki insanî yönleri açığa çıkacaktı. Dostları yakınlıklarını konuşacaklardı. Aileden isimler, baba, kardeş, ağabey İskender Öksüz'ü anlatacaklardı. Üniversiteden akademisyen arkadaşları ve öğrencileri hocalığından ve ilmî seviyesinden bahsedeceklerdi. Hazırlıklar sırasında bu çok yönlü biyografik konuları daha geniş bir kadroya ısmarlanan yazılarla bir kitaba dönüştürme fikri ortaya çıktı. Zaman dardı. Onun için kısa yazılar istenmesine karar verildi. Yazı istenenlerin tamamına yakını yazdı. Sonunda editörlüğünü Alperen Okur, Emirhan Gençay Gül, Fatma Zehra Okur Cerit ve Konuralp Ercilasun’un yaptığı “İskender Öksüz Kitabı” ortaya çıktı. Kitaptaki yazılar, entelektüel bir biyografi için önemli malzemeler veriyor. Biyografik bir roman için de yaşanmış sahneler ve insan yönünü yansıtan canlı bilgiler sunuyor.

İskender Öksüze saygı günü projesinin nasıl ortaya çıktığını da yakın dostu ve milliyetçi camianın güçlü kalemi Yağmur Tunalı şöyle aktarıyor:

“İskender Öksüz, fiziko kimya profesörü, millet ve milliyet teorileri ve fikir sistemlerini Türkiye'de en iyi bilenlerden.

Ele aldığı çetrefil konuları ortalama aydının anlayacağı bir dille yazmayı, anlatmayı başarabilen bir kalem. Fikir önderi ve toplum öncüsü. Sekseninci yaşının baharını yaşıyor. Biz dostları, kendisinden habersiz bir saygı günü düşündük. Harun Maral dostumuz, Konya'da Ahmet Bican Ercilasun icin böyle bir program düzenlemişti. İskender Öksüz programını benzer şekilde ve fakat Üniversitenin ev sahipliğinde Ankara'da düzenledik. Programı, Hacı Bayram Üniversitesi Türkiyat Araştırma ve Uygulama Merkezi üstlendi. Salon ve diğer hazırlıkları yaptı. Birçok isme yazı sipariş ettik ve gelenler bir kitapta toplandı. Kitabı halen hocalık ettigi Kapadokya Üniversitesi yayınladı. Program 29 Mayıs Perşembe günü, saat 14.00'de Hacı Bayram Üniversitesi 100. Yıl Salonu( Beşevler'de)'nda olacak. Dostları, öğrencileri ve aileden isimler konuşacak. Hoca'nın sevenlerini ve meraklıları bekliyoruz.”

Kapadokya Üniversitesi Yayınları Tel: (0384) 353 50 09

Su gibi akıp giden satırlar

Sade üslubu ve akıcı anlatımıyla Türk edebiyatına birbirinden güzel denemeler kazandıran Mithat Önal yeni kitabı “Senden Çok Uzakta”yı okurlarının beğenisine sundu. Mithat Önal’ın kaleminden çıkan “Senden çok Uzakta” insanın en derin duygularına, ilişkilere ve hayatın karmaşık yanlarına başka bir açıdan bakmamızı sağlayan 25 deneme yer alıyor. “Senden Çok Uzakta”, kimi zaman hayatınıza ayna tutacak, kimi zaman size hiç bilmediğiniz bir dünyayı gösterecek… Kimi zaman sizinle sevgiliyi çağıracak, kimi zaman sizi hayata, ilişkilere, duygulara dair sorulara cevap vermeye davet edecek… İşte Mithat Önal’ın yeni kitabından tadımlık bir bölüm:

“Ve sevgili baygın bakışlarına beni de çağır. Bir yağmur sonrası toprak buram buram yağmura doymuşluk yaşarken, gözlerime damla damla düşen hasretine doymalıyım.

Ve sevmek sevgili, bir nefeslik yaşam çizgisinde sende kalmışlığı ve sende var olmayı hissetmek iliklerime kadar.

Sevmek sevgili, sonsuzluk iksirini içmek gibi gözlerinin tenhalığında seninle kalabalıklaşmak…

Sevmek sevgili, duyumsamak seni içimde… Hiç yokken aklımda, zihnimden atmışken senle olan düşlerimi, silmişken, üzerini örtmüşken, küllendirmişken tüm anıları, tüm yaşanmışlıkları yeniden seninle dolmak ve seni sende bulabilmek…

Sevmek sevgili, aşkı kimsenin gözle görmediği bir tenhalıkta sıkıştırmak gibi en mahrem haliyle…

Sevmek sevgili, çırılçıplak bir düşle uyanmak ve hayal iklimlerinde gezinmek seni sayıklamanın adı.

Baygın bakışlarına beni çağır sevgili.

Bırak orada öylece kalayım. Ürkek ve bir o kadar da cesurcasına hisle yakınlaşayım sıcaklığının doyumsuzluğuna.

Baygın bakışlarına yuva yapmalıyım sevgili.

Bütün senle dolu hislerimi ve ağzına kadar özlemle dolan hasretimi dağarcığıma yükleyerek gelmeliyim bahar kokan sabahlarına.”

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