Oktar davasında bozma kararı veren hakim: İstismarda rıza var

Adnan Oktar Silahlı Suç Örgütü'nün (AOSSÖ) yargılandığı davada, bu kez yerel mahkemenin verdiği ilk kararı bozan istinaf mahkemesi üyeleri, hakim karşısına çıktı. İlk derece mahkemesi sıfatıyla Yargıtay 5. Ceza Dairesi'nde görülen duruşmada, bozma kararını veren eski İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 1. Ceza Dairesi Başkanı Reyhan Yaman ile üyeler Ahmet Mahnaoğlu ve Derya Bayburtluoğlu, savunmalarını verdi.

'AHLAKLI BİR SANIK AVUKATI BİLE SİZİN YAZDIĞINIZI YAZMAMIŞTIR'

Eski İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 1. Ceza Dairesi Başkanı Reyhan Yaman, Mahnaoğlu ve Bayburtluoğlu'nun yargı görevini örgütün çıkarları için kullanmakla suçlandığı davada ifadeler ortaya çıktı.

Hakimler ve Savcılar Kurulu'nun (HSK) soruşturma başlattığı başkan ve üyelerin meslekten çıkarılmaları yönünde rapor verilirken, Yaman ve eşi Ö.Y. hakkında 1 milyon 500 bin euro rüşvet iddiası gündeme geldi. Ancak yapılan incelemelerde, iki ismin de hesaplarında herhangi bir anormallik bulunmadı.

Bozma kararı dışında bırakılan dairenin diğer üyesi T.K. ise, dosyada 9 yaşında bir çocuğun istismarına yönelik "Rızası var" denildiğini belirterek, "Ahlaklı bir sanık avukatı bile sizin yazdığınızı yazmamıştır" dedi.

DERYA BAYBURTLUOĞLU: RIZA İLE OLDUĞUNA İNANIYORUM

Duruşmada savunma yapan eski 1. Ceza Dairesi üyesi Derya Bayburtluoğlu, "Ben istismarın rıza ile olduğuna inanıyorum" derken, diğer üye Ahmet Mahnaoğlu, "Basında bizimle ilgili yazılanlardan manevi zarar gördük" ifadelerini kullandı. Eski Daire Başkanı Reyhan Yaman ise, "Biz örgüte silahlarını geri vermedik" dedi.

'ADNAN OKTAR'IN AVUKATI GİBİ ÖRGÜTÜ SAVUNUYORLAR'

Üyeler hakkında şikayetçi olanlar arasında yer alan Özkan Mamati, "Dosyayı okumamışlar, haberleri yok. Hiç utanmadan gelip burada Adnan Oktar'ın avukatı gibi örgütü savunuyorlar" dedi. Diğer şikayetçi Fırat Develioğlu ise, "Bizim bu işten bir karımız yok. Vatandaş olarak takip ediyoruz. Ama siz örgütü kurtarmaya çalışıyorsunuz" ifadelerini kullandı.

İlk derece mahkemesi sıfatıyla davayı yürüten Yargıtay 5. Ceza Dairesi, duruşmayı 4 Şubat 2025'e bıraktı.

ADNAN OKTAR DAVASI NEDİR?

İstanbul 30. Ağır Ceza Mahkemesi'nin 84'ü tutuklu 215 sanığa beraatten 9 bin 803'er yıla kadar verdiği mahkumiyet kararlarını usülden bozan istinaf mahkemesinin kararının ardından, 68 sanık tahliye olmuştu. Tahliyelerin ardından, İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi Başsavcılığı, 1. Ceza Dairesi'nin bozma kararına itiraz etmişti. İtiraz reddedilince, 2. Ceza Dairesi'ne itiraz yapılmıştı. Bu itiraz kabul edildi ve tahliye olan 68 kişiden 61'i hakkında yeniden tutuklama kararı çıkarılmıştı. 50 kişi yeniden tutuklanırken 11 sanık firar etmişti.

Adnan Oktar, Alev Babuna, Aylin Atmaca, Ayşegül Hüma Babuna, Bora Yıldız, Hakan Kurtul, Halil Hilmi Müftüoğlu, İbrahim Tuncer, Mehmet Noyan Orcan, Mert Sucu, Merve Büyükbayrak, Oğuzhan Sevinç, Sinem Hacer Tezyapar, Tarkan Yavaş, Ulviye Didem Ürer ve Yeliz Aksoy'un ise tutukluluk halinin devamına karar veren istinaf mahkemesinin kararının ardından, AOSSÖ davası yeniden görülmüştü.

Yeniden görülen davada, Oktar ve örgüt yöneticisi 13 kişiye 8 bin 658'er yıl hapis cezası verildi. Bu ceza, Yargıtay 1. Ceza Dairesi tarafından da onanmıştı.