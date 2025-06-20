Oktay Kaynarca’dan duygulandıran itiraf!

Usta oyuncu Oktay Kaynarca yıllardır farklı projelerde ekranlarda olmaya devam ediyor ancak Kaynarca‘nın kariyerinin dönüm noktası sayılabilecek Kurtlar Vadisi projesinde hayat verdiği Süleyman Çakır karakteri halen konuşulmaya devam ediyor.

Ünlü oyuncu katıldığı bir programda evlilik ve baba olmak konusundaki düşüncelerini paylaşırken pişmanlıklarını da dile getirdi

''20 YAŞLARINDA EVLENİN''

Kaynarca, hayatındaki eksik kalan yönlerden biri olarak çocuk sahibi olamamasına dikkat çekerek, şu ifadeleri kullandı:

“Evlenmek ve çocuk yapmak bence askerlik gibi; önceden yapılması gereken bir şey. Benim çocuklarım olsaydı, onlara 20 yaşlarında evlenin, çocuklarınız olsun derdim.”

Kaynarca, açıklamasında şunları söyledi:

“Hâlâ çocuğum olsun istiyorum. Bugünkü aklım olsa çok çocuk yapardım. Sanırım 5-6 tane çocuk yapardım.”

