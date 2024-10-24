Oktay Kaynarca'dan hain saldırı sonrası dikkat çeken sözler: Neşenizi Bozmayın

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Oktay Kaynarca'dan hain saldırı sonrası dikkat çeken sözler: Neşenizi Bozmayın

Ankara’daki TUSAŞ’a yapılan hain terör saldırı sonrası ünlü isimler sosyal medya hesaplarından tepki verdiler. "Ben Türkiyeliyim, Türkiye milliyetçisiyim" sözleri yüzünden daha önce tepki gören ünlü oyuncu Oktay Kaynarca katıldığı bir törende "Türkiye ilelebet dimdik ayakta duracaktır" açıklamalarıyla dikkat çekti.

Ünlü oyuncu Oktay Kaynarca, Türk Havacılık ve Uzay Sanayii Anonim Şirketi'nin (TUSAŞ) Ankara'nın Kahramankazan ilçesindeki tesislerine yönelik terör saldırısı sonrası törendeki sözleriyle dikkat çekti.

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5 KİŞİ ŞEHİT OLDU, 22 KİŞİ YARALANDI

5 şehidin olduğu, 22 vatandaşında yaralandığı hain terör saldırısı sonrası Kaynarca, katıldığı törendeki açıklamalarıyla dikkat çekti.

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‘NEŞENİZİ BOZMAYIN’

Tüm Türkiye’yi derinden sarsan terör saldırı sonrası ünlü oyuncu Oktay Kaynarca, törende ödül aldığı sırada "Kötü bir geceye tanık olduk aslında ama neşenizi bozmayın! Bunların hepsi geçecek! Türkiye ilelebet dimdik ayakta duracaktır" sözleriyle dikkat çekti.

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"BEN TÜRKİYELİYİM"

Eşkiya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisiyle hafızalarda yer edinen Kaynarca, "Ben Türkiyeliyim, Türkiye milliyetçisiyim" açıklaması daha önce tepki görmüştü.

Ünlü oyuncu katıldığı programda "Ben şehir milliyetçiliğini sevmem. Ülke milliyetçiliğini severim. Ben Türkiyeliyim. Türkiye milliyetçisiyim" ifadelerini kullanmıştı.

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