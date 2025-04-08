Oktay Kaynarca’dan Süleyman Çakır paylaşımı

Fenomen dizi Kurtlar Vadisi Çakır karakterine hayat veren usta oyuncu Oktay Kaynarca, sosyal medya paylaşımıyla gündem oldu.

2003 yılında ilk bölümüyle ekrana gelen ve geniş bir izleyici kitlesine ulaşan Kurtlar Vadisi'nde Süleyman Çakır karakteri, dizinin 45. bölümüne kadar önemli bir rol üstlenmişti.

Oktay Kaynarca’nın canlandırdığı karakter, seyircilerin hafızasında derin izler bırakmıştı.

60 yaşındaki oyuncu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “21. vefat yıl dönümünde merhuma rahmet, sevenlerine başsağlığı dileklerimle.” notunu düşerek geleneği bozmadı. Kaynarca’nın bu paylaşımı kısa sürede büyük ilgi gördü ve hayranlarından çok sayıda yorum aldı.