Oktay Kaynarca’nın ‘Alan’ başarısı

‘Ben Bu Cihana Sığmazam’ dizisinin final yapmasının ardından atv’de ekrana gelmeye başlayan ‘Alan’ isimli yarışmayla ekranlara dönüş yapan Oktay Kaynarca, oyunculuktaki başarısını sunuculukta da gösteriyor.

‘Rakiplerini ele, alanını genişlet, en sona kal ve büyük ödülü kazan’ sloganıyla izleyici karşısına çıkan ‘Alan’ın önceki akşam 4. bölümü yayınlandı. Reytinglerdeki başarısıyla dikkat çeken program, Total’de 3., AB ve ABC gruplarında 2. sırada yer alırken televizyonların yeni fenomen yarışması olacağının da sinyallerini verdi. Sadece bir bilgi yarışması değil; aynı zamanda bir strateji yarışması da olan ‘Alan’da en büyük ödül ise 1 milyon Türk lirası.

‘The Floor’ adıyla tüm dünyada reyting rekorları kıran yarışma; Hollanda, İspanya, Fransa, ABD, İtalya, Almanya, Ukrayna ve Macaristan’dan sonra Türkiye’de yayınlanıyor.

Melek Mosso’nun ‘Balerin’ enerjisi

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Melek Mosso, etkileyici repertuvarına taze bir soluk kazandıran yeni şarkısı ‘Balerin’i kendi yapım şirketi ‘Piu Sound’ etiketiyle yayınladı.

Sözü ve müziği Onur Özdemir’e ait ‘Balerin’, Ersay Üner’in modern aranjesiyle dikkat çekiyor. Zengin melodik yapısı ve güçlü ritmiyle öne çıkan şarkı, akılda kalıcı nakaratı ve hareketli dizeleriyle enerjik bir müzik deneyimi sunuyor.

Ecem Gündoğdu’nun yönetmenliğini yaptığı şarkıya hoş da bir klip çekilmiş. Klasik bale temaları ve modern dans figürleriyle zenginleştirilmiş sahneler, izleyicilere hem canlı hem de göz alıcı bir deneyimler yaşatıyor. Melek Mosso’nun anne ve babasının klipte yer alması, klibe duygusal bir boyut kazandırmış. Ben beğendim. Dinleyeni bol olsun.

‘Dünya Güzellerim’ umut vermedi

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Show TV’nin merakla beklenen fenomen programı ‘Dünya Güzellerim’, yeni konseptiyle önceki akşam izleyici karşısına çıktı.

İlk bölümüyle ekranlara gelen ‘Dünya Güzellerim Tatilde’, aldığı reytingle gelecek için pek de umut vermedi. Sosyal medyada tanıtımıyla ses getiren program, Total ve ABC’de 5. sırada yer alırken AB’de ilk 10’a bile giremedi. Bülent Ersoy, Safiye Soyman ve Banu Alkan’lı yapıma bu yıl Seray Sever de dâhil olmuştu.

Ünlü isimler, kapanmak üzere olan bir oteli yeniden hayata döndürmek için görev başına geçiyor. Oteli müşteriler ile doldurmak için tüm imkânlarını seferber eden ekip, her hafta kendilerine verilen görevleri başarıyla tamamlamak için tatlı bir rekabete giriyor.