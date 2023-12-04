Oktay adı son zamanlarda çocuklar için en çok tercih edilen isimler arasında yer alıyor. Erkek çocuk ismi arayan ebeveynler Oktay isminin anlamını araştırıyor. Peki, Oktay ne demek? Oktay isminin anlamı nedir?

OKTAY NE DEMEK?

Türk Dil Kurumu’nda yer alan bilgiler eşliğinde, Oktay ismi ne demek ve anlama gelir sorularının yanıtları şu şekildedir:

- Kızgın, öfkeli, sinirli.

- Özü ok gibi doğru kimse, doğru özlü kimse.

OKTAY İSMİ KURAN’DA GEÇİYOR MU?

Oktay ismi Kur'an-ı Kerim'de geçmemektedir ve Oktay adını koymak caizdir.