Oktay Saral'dan Tanju Özcan'a 'suyun ısındı' yanıtı

Fatih Altaylı hakkında sabah saatlerinde 'Senin suyun ısındı' paylaşımı yapan Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Oktay Saral'a sayısız tepki mesajı paylaşılırken Oktay Saral'ın bu paylaşımlar içinde CHP'li başkan Tanju Özcan'a yanıt vermesi dikkat çekti. Oktay Saral, kendisine sert eleştirilerde bulunan Tanju Özcan'a "Senin suyun doğarken ısınmış :)" dedi

Oktay Saray'ın paylaşımından 10 saat sonra Fatih Altaylı'nın gözaltına alınmasının ardından Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'ın Oktay Saral'ı etiketleyerek 'Benim de suyum ısındı mı?' diye sormuştu.

Özcan, paylaşımında "Mv döneminde ne kadar boş bir adam olduğuna defalarca birebir şahit olduğum, Cumhurbaşkanı danışmanı tehdit ediyor, Sn @fatihaltayli gözaltına alınıyor! Yazıklar olsun size! Şimdi bu paylaşımdan sonra benim de suyum ısındı mı ? @oktay_saral" ifadelerini kullanmıştı.

OKTAY SARAL'DAN TANJU ÖZCAN'A YANIT

Tanju Özcan'ın bu paylaşımına Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Oktay Saral yanıt vermeden duramadı. Oktay'ın, mesajında Özcan'a ismi ile seslenmesi dikkat çekti. Oktay Saral, Fatih Altaylı için kullandığı 'Suyun ısındı' ifadesine gönderme yaparak verdiği yanıtta Tanju Özcan'da şu sözlerle yanıt verdi:

"SENİN SUYUN DOĞUŞTAN ISINMIŞ"

"Diyanet’in makam aracını dilinden düşürmeyip “israf” nutukları atan, ama altında Audi Q8’le gezmekten zerre hicap duymayan riyakâr Tanju…

Şehrine çivi çakmadığından, mülteci düşmanlığıyla algı siyaseti yapmaya çalışan, kendi beceriksizliğini “ırkçı hamasetle” kapatmaya uğraşan popülist Tanju…

Kendi partisinin bile kabul etmek istemediği, gündem de kalmaya çalışırken her defasında ortada kalan Tanju…

Senin suyun doğarken ısınmış :)"