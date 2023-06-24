Oktay Vural İYİ Parti'ye katıldı

Akşener'in listesinde yer alan eski MHP'li Oktay Vural, İYİ Parti Genel İdare Kurulu Üyeliği'ne aday gösterildi.

Oktay Vural İYİ Parti'ye katıldı

Editör: Naim Arıoğlu

İYİ Parti 3. Olağan Kurultayı'nda Meral Akşener, yeniden genel başkan seçildi. Akşener, oy kullanan 1151 delegenin 1127’sinin oyunu aldı.

Genel Başkanlık seçiminin yanı sıra Genel İdare Kurulu için de seçim yapıldı. Akşener, partisine sürpriz bir ismi daha kattı.

OKTAY VURAL İYİ PARTİ'YE KATILDI

Akşener'in listesinde yer alan eski MHP'li Oktay Vural, İYİ Parti Genel İdare Kurulu Üyeliği'ne aday gösterildi.

Vural, yeniden İYİ Parti Genel Başkanı seçilen Meral Akşener'in listesinden İYİ Parti'ye katılmış oldu.

Öte yandan Yeni Genel İdare Kurulu’nda Uğur Poyraz, Ümit Dikbayır, Kürşad Zorlu, Bahadır Erdem, ve Ayyüce Türkeş gibi isimler yer aldı.

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