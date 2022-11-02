2 Kasım 2022 Çarşamba
İstanbul Hava durumu İstanbul 20°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Siyaset
  • >
  • Oktay Vural İYİ Parti'ye mi katılacak? Oktay Vural kimdir?

Oktay Vural İYİ Parti'ye mi katılacak? Oktay Vural kimdir?

AKP’den ve milletvekilliğinden istifa eden Ahmet Eşref Fakıbaba İYİ Partiye katıldı. İYİ Parti’ye katılımlar sürerken bir sonraki ismin Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Grup Başkanvekili Oktay Vural olacağı iddiaları ortaya atıldı. Peki, Oktay Vural kimdir? Okay Vural İYİ Parti’ye katılacak mı?

Haber Giriş: 2 Kasım 2022 Çarşamba - 10:11
Takip Et

Oktay Vural kimdir? Oktay Vural İYİ Parti'ye mi katılacak?

Oktay Vural İYİ Parti'ye mi katılacak? Oktay Vural kimdir?
+
Aa
-

AKP’li Urfa Milletvekili olan Ahmet Eşref Fakıbaba’nın AK Parti’den istifa edip İYİ Parti’ye geçmesinin ardından MHP Grup Başkanvekili Oktay Vural’ın da İYİ Parti’ye katılacağı iddia edildi.

Deniz Zeyrek, Oktay Vural’ın da çarşamba günü İYİ Parti rozeti takacağını açıkladı.

OKTAY VURAL KİMDİR?

Oktay Vural 9 Şubat 1956 yılında Diyarbakır’da doğmuştur.

İlk ve orta öğrenimini Diyarbakır'da tamamlamasının ardından 1979 yılında İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nden mezun oldu.

1983 yılında Ege Üniversitesi İktisat Fakültesi Maliye Bölümü'nde Yüksek Lisans, 1987 yılında ise Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsünde İktisat Doktorası derecesini aldı.

1988 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesinde Yardımcı Doçent oldu.

BOTAŞ Boru Hatları ile Petrol Taşıma A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanlığı ve Genel Müdürlüğü, Cumhurbaşkanlığı Devlet Denetleme Kurulu Üyeliği, Türkiye Gübre Sanayi A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanlığı ve Genel Müdürlüğü, Demokraside Birlik Vakfı Üyeliği, NATO Parlamenter Asamblesi Üyeliği, XXI., XXIII., XXIV ve XXV. Dönem İzmir Milletvekilliği, TBMM Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonu başkanlığı ile Ulaştırma Bakanlığı yaptı.

23. ve 24. dönem TBMM MHP Grup Başkanvekili olarak görev yaptı. Görevinden 22 Haziran 2016 tarihinde istifa etmiştir.

İYİ PARTİ’YE KATILAN SIRADAKİ İSİM OKTAY VURAL MI?

AKP’li Urfa Milletvekili olan Ahmet Eşref Fakıbaba’nın AK Parti’den istifa edip İYİ Parti’ye geçmesinin ardından MHP Grup Başkanvekili Oktay Vural’ın da İYİ Parti’ye katılacağı iddia edildi.

İYİ Parti’ye katılımlar sürüyor. Geçen mayısta İYİ Parti’ye katılan emekli hâkim Albay Ahmet Zeki Üçok Genel Başkan Danışmanlığı görevine getirildi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın eski doktoru ve eski AKP Balıkesir Milletvekili Op. Dr. Turhan Çömez de geçen hafta partiye katıldı ve genel başkan başdanışmanı oldu.

İYİ Parti bu hafta ise Türk dünyasına yönelik çalışmalarıyla bilinen Prof. Dr. Kürşad Zorlu’yu saflarına kattı. Zorlu, partide de iki yıl önce lağvedilen sözcülük görevine getirildi. İYİ Parti’ye “iktidarı rahatsız edecek” katılımların devam edeceği belirtilirken “sıradaki ismin MHP’li Oktay Vural olabileceği” ifade ediliyor.

Etiketler

 

 

HABERE YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Gülgün Feyman parti liderini öveyim derken Atatürk’le ilgili uygun olmayan ifadeleri ağzından kaçırdı. Lafın nereye gideceğini hesap edemedi. Sonra düzeltti
1
﻿Gülgün Feyman parti liderini öveyim derken Atatürk’le ilgili uygun olmayan ifadeleri ağzından kaçırdı. Lafın nereye gideceğini hesap edemedi. Sonra düzeltti
﻿Gülgün Feyman parti liderini öveyim derken Atatürk’le ilgili uygun olmayan ifadeleri ağzından kaçırdı. Lafın nereye gideceğini hesap edemedi. Sonra düzeltti
﻿CHP'den geçici süreyle ihraç edilen Tanju Özcan bakın hangi partinin üyesi çıktı
2
﻿CHP'den geçici süreyle ihraç edilen Tanju Özcan bakın hangi partinin üyesi çıktı
﻿CHP'den geçici süreyle ihraç edilen Tanju Özcan bakın hangi partinin üyesi çıktı
﻿Son ankette bir isim Erdoğan'ı tahtından indirdi. Parlamenter sistem için Cumhur İttifakı'nı şoke edecek sonuçlar
3
﻿Son ankette bir isim Erdoğan'ı tahtından indirdi. Parlamenter sistem için Cumhur İttifakı'nı şoke edecek sonuçlar
﻿Son ankette bir isim Erdoğan'ı tahtından indirdi. Parlamenter sistem için Cumhur İttifakı'nı şoke edecek sonuçlar
﻿Deniz Baykal’ın CHP’den istifa edeceği iddialarıyla ilgili oğlu Ataç Baykal’dan açıklama
4
﻿Deniz Baykal’ın CHP’den istifa edeceği iddialarıyla ilgili oğlu Ataç Baykal’dan açıklama
﻿Deniz Baykal’ın CHP’den istifa edeceği iddialarıyla ilgili oğlu Ataç Baykal’dan açıklama
﻿Nihal Olçok’tan flaş iddia: Erdoğan’a darbe olacağı haberi 11 Haziran’da gitti
5
﻿Nihal Olçok’tan flaş iddia: Erdoğan’a darbe olacağı haberi 11 Haziran’da gitti
﻿Nihal Olçok’tan flaş iddia: Erdoğan’a darbe olacağı haberi 11 Haziran’da gitti
﻿Dünyanın en zor deplasmanları açıklandı. 3 Türk stadı listede yer aldı. O kulübümüzün stadı 3. sırada
6
﻿Dünyanın en zor deplasmanları açıklandı. 3 Türk stadı listede yer aldı. O kulübümüzün stadı 3. sırada
﻿Dünyanın en zor deplasmanları açıklandı. 3 Türk stadı listede yer aldı. O kulübümüzün stadı 3. sırada
﻿Z Kuşağı kararını verdi. 2 parti uçuşa geçti
7
﻿Z Kuşağı kararını verdi. 2 parti uçuşa geçti
﻿Z Kuşağı kararını verdi. 2 parti uçuşa geçti
﻿Borsa güne yükselişle başladı
﻿Borsa güne yükselişle başladı
﻿Borsa güne yükselişle başladı
﻿İstanbul'da IŞİD operasyonu: 6 şüpheli yakalandı
﻿İstanbul'da IŞİD operasyonu: 6 şüpheli yakalandı
﻿İstanbul'da IŞİD operasyonu: 6 şüpheli yakalandı
﻿Fransız basını yazdı: Galatasaray Cengiz Ünder'i alıyor
﻿Fransız basını yazdı: Galatasaray Cengiz Ünder'i alıyor
﻿Fransız basını yazdı: Galatasaray Cengiz Ünder'i alıyor
﻿Fenerbahçe'nin yıldızı hayalini açıkladı
﻿Fenerbahçe'nin yıldızı hayalini açıkladı
﻿Fenerbahçe'nin yıldızı hayalini açıkladı
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2022 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.