Oktay Vural İYİ Parti'ye mi katılacak? Oktay Vural kimdir?

AKP’li Urfa Milletvekili olan Ahmet Eşref Fakıbaba’nın AK Parti’den istifa edip İYİ Parti’ye geçmesinin ardından MHP Grup Başkanvekili Oktay Vural’ın da İYİ Parti’ye katılacağı iddia edildi.

Deniz Zeyrek, Oktay Vural’ın da çarşamba günü İYİ Parti rozeti takacağını açıkladı.

OKTAY VURAL KİMDİR?

Oktay Vural 9 Şubat 1956 yılında Diyarbakır’da doğmuştur.

İlk ve orta öğrenimini Diyarbakır'da tamamlamasının ardından 1979 yılında İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nden mezun oldu.

1983 yılında Ege Üniversitesi İktisat Fakültesi Maliye Bölümü'nde Yüksek Lisans, 1987 yılında ise Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsünde İktisat Doktorası derecesini aldı.

1988 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesinde Yardımcı Doçent oldu.

BOTAŞ Boru Hatları ile Petrol Taşıma A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanlığı ve Genel Müdürlüğü, Cumhurbaşkanlığı Devlet Denetleme Kurulu Üyeliği, Türkiye Gübre Sanayi A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanlığı ve Genel Müdürlüğü, Demokraside Birlik Vakfı Üyeliği, NATO Parlamenter Asamblesi Üyeliği, XXI., XXIII., XXIV ve XXV. Dönem İzmir Milletvekilliği, TBMM Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonu başkanlığı ile Ulaştırma Bakanlığı yaptı.

23. ve 24. dönem TBMM MHP Grup Başkanvekili olarak görev yaptı. Görevinden 22 Haziran 2016 tarihinde istifa etmiştir.

İYİ PARTİ’YE KATILAN SIRADAKİ İSİM OKTAY VURAL MI?

AKP’li Urfa Milletvekili olan Ahmet Eşref Fakıbaba’nın AK Parti’den istifa edip İYİ Parti’ye geçmesinin ardından MHP Grup Başkanvekili Oktay Vural’ın da İYİ Parti’ye katılacağı iddia edildi.

İYİ Parti’ye katılımlar sürüyor. Geçen mayısta İYİ Parti’ye katılan emekli hâkim Albay Ahmet Zeki Üçok Genel Başkan Danışmanlığı görevine getirildi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın eski doktoru ve eski AKP Balıkesir Milletvekili Op. Dr. Turhan Çömez de geçen hafta partiye katıldı ve genel başkan başdanışmanı oldu.

İYİ Parti bu hafta ise Türk dünyasına yönelik çalışmalarıyla bilinen Prof. Dr. Kürşad Zorlu’yu saflarına kattı. Zorlu, partide de iki yıl önce lağvedilen sözcülük görevine getirildi. İYİ Parti’ye “iktidarı rahatsız edecek” katılımların devam edeceği belirtilirken “sıradaki ismin MHP’li Oktay Vural olabileceği” ifade ediliyor.