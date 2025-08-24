Okul alışverişi 12 bin TL’ye dayandı

Piyasada geçen seneye kıyasla yüzde 68’i bulan fiyat yükselişleri gözlemlendi.

Ortalama bir okul alışverişinin 12 bin TL’ye ulaştığını ifade eden Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, okulların velilere belirli markaları mecburi kıldığını ve bunun kanuna aykırı olduğunu dile getirdi.

Okul alışverişinin ailelerin sırtına ciddi yükler getirdiğini belirten Palandöken, şöyle konuştu:

“Okul alışverişleri için en az 10-12 bin lira masraf gerekiyor. Bu da her ailenin bütçesine ciddi bir yük getiriyor. Hazırlıklı olan da var, olamayan da.

Ancak şartlarda önemli bir farklılık oluşturan asıl mesele, dayatmacı uygulamalardır. Ailelerin bu kıyafetleri kendi arzu ettikleri yerden almasının önüne geçilmemeli. İnsanlara serbestlik tanınmalı ve herkes ihtiyacını kendi bütçesine göre karşılayabilmelidir.

Halbuki veli kendi istediği yerden siyah pantolon, beyaz gömlek, eşofman ya da spor ayakkabısını rahatlıkla alabilmeli. Ancak maalesef bu serbestlik yok. Bu da kırtasiyeci ve konfeksiyoncu esnafını doğrudan etkiliyor. Bu alışverişlerden esnaf büyük bir ciro bekliyor”