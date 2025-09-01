Okul bahçeleri yıkanarak temizlendi!

Serhat KAYA – BİLECİK / YENİÇAĞ

2025-2026 Eğitim ve Öğretim dönemi kapılarını açarken, Bilecik Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, okullarda temizlik çalışması yaptı.

Vatandaşların sağlıklı ortamlarda vakit geçirmesi amacıyla çalışmalarını aralıksız sürdüren Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, okullarda hafta sonu mesaisi yaptı.

Eğitim ve öğretim sezonu öncesinde gerçekleştirilen çalışmada okul çevresindeki oyun ve park alanlarında da gerekli bakım, onarım ve temizlik çalışması yapıldı.

Ekipler çalışmaları çerçevesinde çevrede kötü görüntü oluşturan atık ve çöpleri de temizledi.