Okul bahçeleri yıkanarak temizlendi!

Kaynak: Haber Merkezi
Okul bahçeleri yıkanarak temizlendi!

Bilecik Belediyesi tarafından okul bahçeleri ve çevresinde kapsamlı temizlik ve yıkama çalışması yapıldı.

Serhat KAYA – BİLECİK / YENİÇAĞ

2025-2026 Eğitim ve Öğretim dönemi kapılarını açarken, Bilecik Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, okullarda temizlik çalışması yaptı.

2-007.jpg

Vatandaşların sağlıklı ortamlarda vakit geçirmesi amacıyla çalışmalarını aralıksız sürdüren Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, okullarda hafta sonu mesaisi yaptı.

1-001.jpg

Eğitim ve öğretim sezonu öncesinde gerçekleştirilen çalışmada okul çevresindeki oyun ve park alanlarında da gerekli bakım, onarım ve temizlik çalışması yapıldı.

Ekipler çalışmaları çerçevesinde çevrede kötü görüntü oluşturan atık ve çöpleri de temizledi.

Son Haberler
Spot piyasada elektrik fiyatları! (1 Eylül 2025)
Spot piyasada elektrik fiyatları! (1 Eylül 2025)
Mauro Icardi'den Kerem Aktürkoğlu'nun olay açıklamalarından sonra flaş paylaşım!
Mauro Icardi'den Kerem Aktürkoğlu'nun olay açıklamalarından sonra flaş paylaşım!
MİT'ten siber dolandırıcılığa darbe! Yüzlerce siteye erişim engeli
MİT'ten siber dolandırıcılığa darbe! Yüzlerce siteye erişim engeli
Kanser riskini yükselten gizli tehdit ortaya çıktı! Ezber bozan keşif
Kanser riskini yükselten gizli tehdit ortaya çıktı! Ezber bozan keşif
İntihar gibi ölüm! Dalgınlığı hayatına mâl oldu
İntihar gibi ölüm! Dalgınlığı hayatına mâl oldu