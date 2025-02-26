Okul bahçelerinde güven temizliği!

Samsun'da etkili olan yoğun kar yağışı ve buzlanma nedeniyle, Samsun Valiliği tarafından tedbir amaçlı olarak eğitim ve öğretime ara verildi. İlkadım Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, öğrencilerin güvenli bir şekilde okullarına dönebilmesi için ilçedeki okul bahçelerinde kar ve buz temizliği gerçekleştirdi. Kısa sürede tamamlanan çalışmalarla okul bahçeleri eğitim ve öğretime hazır hale getirildi.

"OKUL BAHÇELERİNDEKİ KAR VE BUZLAR TEMİZLENDİ"

Öğrencilerin okullarına güvenle kavuşabilmesi için tüm ekip ve ekipmanları seferber ettiklerini belirten İlkadım Belediye Başkanı İhsan Kurnaz, "Eğitim ve öğretimde öğrencilerimizin güvenliği bizim için büyük önem taşıyor. Şehrimizde etkili olan kar yağışı ve sonrasında oluşan buzlanma nedeniyle, okulların eğitim-öğretime uygun olmaması dolayısıyla il genelinde eğitime ara verilmişti.

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İlkadım Belediyesi olarak, öğrenci ve öğretmenlerimizin okula gidişlerinde zorluk çekmemeleri; öğrencilerimizin ve öğretmenlerimizin eğitim yuvalarına bir an önce kavuşmaları için okul bahçelerinde kar ve buz temizleme çalışmaları gerçekleştirdik.

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İş makinelerimizle ilçemizdeki okulların bahçelerinde biriken kar ve buzları temizleyerek, okullarımızı eğitim-öğretime elverişli hale getirdik. İlkadım Belediyesi olarak eğitime ve öğretime her zaman destek olmaya devam edeceğiz" dedi.