Okul bahçesinde insan kemikleri bulundu

Kayseri’de bir okulun bahçesinde insan kemikleri bulundu. Jandarma ekipleri kemikleri incelenmesi için götürdü.

KAYNAK: DHA
Okul bahçesinde insan kemikleri bulundu

Kayseri’nin İncesu ilçesinde okul bahçesinde altyapı çalışması sırasında insan kafatası ve kemikleri bulundu.

İncesu ilçesi Örenşehir Mahallesi Çinkom İlkokulu’nun bahçesinde dün saat 16.00 sıralarında altyapı çalışması yapan belediye ekipleri, insan kafatası ve kemikleri buldu. İhbar üzerine olay yerine jandarma ekipleri sevk edildi. Ekipler, yaptıkları çalışmanın ardından kemikleri incelenmek üzere götürdü.

Okulun 1966 yılında inşa edildiği, öncesinde ise alanın mezarlık olarak kullanıldığı belirtildi. (DHA)

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