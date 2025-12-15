Toplumda her geçen gün artan şiddet olayları eğitim kurumlarında da yaşanıyor. Bunun son örneği Bursa'da bir ortaokulda gerçekleşti.

Olay, 12 Aralık’ta Ömer Osman Çağlayan Ortaokulu’nda meydana geldi. Öğrenciler bayrak töreni için sıradayken, okul müdürü Mustafa Ç.,11 yaşındaki Muhammed K. isimli öğrenciyi, iddiaya göre sıra düzenini bozduğu gerekçesiyle yanına çağırdı. Mustafa Ç., yakasından tuttuğu öğrenciyi, ittirdi.

Muhammed K., geriye doğru savrulup yere düşerken, o anlar cep telefonuyla görüntülendi. Görüntüler kısa süre içerisinde sosyal medyada yayıldı. Ailenin şikayeti üzerine inceleme başlatıldı.