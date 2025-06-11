Okul bahçesinde talihsiz kaza

Kaynak: DHA
Okul bahçesinde talihsiz kaza

Aksaray’da okul bahçesinin duvarından atlayan 13 yaşındaki A.E.’nin koluna korkuluk demiri saplandı.

Olay, dün saat 18.30 sıralarında Cumhuriyet Mahallesi'ndeki TOKİ Akşemsettin İmam Hatip Ortaokulu bahçesinde meydana geldi. Bahçe duvarından atlamak isteyen A.E., korkuluk demirinin üzerine düştü.

Sağ koluna korkuluk demiri saplanan A.E.'nin çığlıklarını duyan çevredekiler yardıma koştu. İhbarla olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

İlk müdahalenin ardından A.E., kolundaki demirle birlikte Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Kola saplanan demir, ameliyatla çıkarıldı.

okulun-bahce-duvarindan-atlarken-koluna-760336-224374.jpg

Son Haberler
Ormanda kaybolan Şaban Aksoy’u arama çalışmaları sürüyor
Ormanda kaybolan Şaban Aksoy’u arama çalışmaları sürüyor
Galatasaray transfere doymuyor: Resmen açıklandı
Galatasaray transfere doymuyor: Resmen açıklandı
Seyhan Baraj Gölü’nde nefes kesen operasyon
Seyhan Baraj Gölü’nde nefes kesen operasyon
Sosyal medya fenomeninin fotoğrafına şikayet yağdı!
Sosyal medya fenomeninin fotoğrafına şikayet yağdı!
İzmir’de yapay zeka ile yeni bir dönem
Yapay zeka ile yeni bir dönem