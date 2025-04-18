Okul bahçesindeki pilav şenliğinde öğrenciler

Bozkır Derviş Mustafa Öztunç İlkokulu’nun okul bahçesinde gerçekleştirdiği etkinlikte, öğrenciler, veliler ve ilçenin önde gelen isimleri bir araya geldi.
Okul Müdürü Mehmet Kandak, geleneksel hale getirmeyi hedefledikleri Pilav Şenliği’nde öğrencilerle keyifli vakit geçirdiklerini ifade ederek, “Bu etkinliklerin temel amacı, öğrencilerimizin toplum bilinci kazanması ve sosyal faaliyetlere uyum sağlamasıdır.” dedi.
Pilav ikramının ardından öğrenciler için eğlenceli aktiviteler düzenlendi.
Şenliğe Bozkır Kaymakamı Hasan Çimer, İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Demirci, diğer yetkililer ve okul müdürleri katılarak öğrencilerle neşeli anlar yaşadı.