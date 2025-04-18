Okul bahçesindeki pilav şenliğinde öğrenciler

Düzenleme: Kaynak: İHA
Okul bahçesindeki pilav şenliğinde öğrenciler

Bozkır’da Derviş Mustafa Öztunç İlkokulu’nun düzenlediği Pilav Şenliği renkli anlara sahne oldu. Öğrenciler, veliler ve yetkililer bir araya gelerek pilav ikramı ve eğlencelerle keyifli vakit geçirdi.

Bozkır Derviş Mustafa Öztunç İlkokulu’nun okul bahçesinde gerçekleştirdiği etkinlikte, öğrenciler, veliler ve ilçenin önde gelen isimleri bir araya geldi.

Okul Müdürü Mehmet Kandak, geleneksel hale getirmeyi hedefledikleri Pilav Şenliği’nde öğrencilerle keyifli vakit geçirdiklerini ifade ederek, “Bu etkinliklerin temel amacı, öğrencilerimizin toplum bilinci kazanması ve sosyal faaliyetlere uyum sağlamasıdır.” dedi.

Pilav ikramının ardından öğrenciler için eğlenceli aktiviteler düzenlendi.

Şenliğe Bozkır Kaymakamı Hasan Çimer, İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Demirci, diğer yetkililer ve okul müdürleri katılarak öğrencilerle neşeli anlar yaşadı.

Okul bahçesindeki pilav şenliğinde öğrenciler

Okul bahçesindeki pilav şenliğinde öğrenciler

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Okul bahçesindeki pilav şenliğinde öğrenciler
Okul bahçesindeki pilav şenliğinde öğrenciler