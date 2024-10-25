Okul bastı müdür yardımcısını bıçakla tehdit etti. Korkulu dakikalar yaşattı

Ümraniye'de okulu bıçakla basan öğrenci, korkulu dakikalar yaşattı. Müdür yardımcısının bir öğrencinin velisiyle telefonla görüşmesinin ardından, gergin dakikalar yaşandı. Bıçakla okula gelen öğrenci Müdür Yardımcısını tehdit etti.

Ümraniye Esenevler Mahallesi Akşemsettin sokakta bulunan Yunus Emre Ortaokulu'nda yaşandı. Edinilen bilgiye göre, Müdür Yardımcısı S.M.U., öğrenci K.Ş.'nin okul içerisinde bir öğrenciyle yaşadığı sorundan dolayı ailesini arayarak okula çağırdı.

İddiaya göre, okul bahçesinde öğrencisi ile ailenin gelmesini bekleyen Müdür Yardımcısı, K.Ş.'nin annesiyle telefonda görüşerek 'Çocuğunuzun bakıcısı değilim' dedi. Bunu duyan öğrenci, S.M.U.'ya hakaret ederek okuldan ayrıldı.

Bir süre sonra elinde bıçakla okul bahçesine dönen K.Ş., tehditler savurarak Müdür Yardımcısını aradığı sırada diğer öğretmenleri araya girerek engelledi. İhbar üzerine polisin gelmesiyle gözaltına alınan K.Ş. savcılığa sevk edildi.