Okul çantalarına dikkat! Çocukları tehdit ediyor

Çocukların gelişim çağındaki omurga sağlığı, her gün taşınan ağır okul çantaları yüzünden risk altında.

Okul sezonunun başlamasıyla birlikte yeniden gündeme gelen ağır okul çantası sorunu, çocukların omurga sağlığı üzerinde ciddi etkiler bıraktı.

Birçok ebeveyn, çocuğunun okul çantasının ağırlığından şikayet ederken, bu durumun skolyoz gibi omurga eğriliklerini tetikleyip tetiklemediği merak konusu oldu.

Yapılan bilimsel araştırmalar ve uzman görüşleri, ağır çantaların doğrudan skolyoz nedeni olmadığını ancak omurga sağlığını tehlikeye atan önemli bir faktör olduğunu gösterdi.

BİLİMSEL ARAŞTIRMALAR VE UZMAN GÖRÜŞLERİ

Uzmanlar, ağır okul çantalarının omurga üzerindeki yükü artırdığını vurguladı. Uzmanlar, "Ağır çanta tek başına skolyoz yapmaz ancak var olan eğriliğin ilerlemesine yol açabilir. Ayrıca, boynun önde durmasına, omuzların düşmesine, sırt kamburluğunun ve bel çukurluğunun artmasına neden olur" diye konuştu.

Yine uzmanlar, çocukların taşıması gereken çanta ağırlığının kendi vücut ağırlığının en fazla yüzde 10-15'i kadar olması gerektiğini belirtti.

Örneğin, 40 kilogram ağırlığındaki bir çocuğun çantasının 4-6 kilogramı aşmaması gerektiği belirtildi.

ÇANTA SEÇİMİ VE DOĞRU TAŞIMA YÖNTEMLERİ

Uzmanlar, omurga sağlığını korumak için çanta seçimi ve taşıma alışkanlıklarının kritik önem taşıdığını vurguladı.

Yapılması gerekenleri şöyle sıraladılar:

Çift Askılı Çanta: Tek omuzda taşınan çantalar, omurgada dengesiz yüklenmeye ve eğriliğe neden olabilir. Bu nedenle mutlaka çift askılı sırt çantaları tercih edilmeli ve her iki omuza da takılmalı.

Ağırlık Kontrolü: Çanta mümkün olduğunca hafif olmalı. İçindeki gereksiz kitap, defter ve eşyalar düzenli olarak kontrol edilerek çıkarılmalı.

Ergonomik Tasarım: Geniş ve yumuşak omuz askıları olan, sırt destek pedine sahip çantalar omurgaya binen yükü daha iyi dağıtır.

Ağırlık Dağılımı: En ağır eşyalar, çantanın sırta en yakın kısmına yerleştirilmelidir.

Sürekli sırt ve bel ağrısı şikayeti olan çocukların, bir uzman tarafından muayene edilmesi ve olası omurga sorunlarının erken teşhis edilmesi gerektiği de uzmanlar tarafından ifade edilen önemli bir nokta oldu.

Doğru önlemlerle omurga sağlığının korunması, çocukların daha sağlıklı bir yetişkinlik dönemi geçirmesi için hayati bir önem taşıdı.