Okul çantası ağırlığı ne kadar olmalı? İşin uzmanları anlattı

İspanya'da Granada Üniversitesi'nden Dr. Eva Orantes Gonzalez'in liderliğindeki bir araştırma, 49 ilkokul öğrencisi üzerinde yapılan incelemeyle, çantaların yüzde 10'dan fazla yük taşımasının duruş bozukluklarına ve yorgunluğa yol açtığını ortaya koydu.

Cleveland Clinic'ten Dr. Ellen Rome ise, ağır çantaların uzun vadede sırt ağrısı ve kötü postüre neden olabileceğini vurgulayarak, ebeveynleri haftalık ağırlık kontrolleri yapmaya çağırdı.

Uzmanlar, okul çantalarının giderek ağırlaşmasının, kitaplar, tabletler ve spor malzemeleri gibi eşyaların artmasıyla ilgili olduğunu belirtti.

Ulusal Güvenlik Konseyi'nin (NSC) verilerine göre, her yıl 14 binden fazla çocuk, ağır okul çantaları nedeniyle acil servislere başvuruyor; bu vakaların çoğu sırt ağrısı ve kas zorlanmalarından kaynaklandı.

Birleşik Krallık'ta Liverpool John Moores Üniversitesi ile yapılan ortak bir çalışma, tekerlekli çantaların bile yüzde 20'yi aşan yüklerde benzer sorunlar yarattığını gösterdi.

Kidcrew Pediatrics'in kurucusu ve Kanada'da tanınmış bir çocuk doktoru olan Dr. Dina Kulik, "Ağır çantalar, kas-iskelet sistemi ağrıları, boyun tutulması ve kötü duruşa yol açar; trolili çantalar bile omuz yükünü azaltmada etkili olsa da, ağırlık sınırı aşılmamalı" dedi.

Bilimsel araştırmalar, bu sorunun küresel boyutunu doğruladı. Yayınlanan bir derleme çalışmada, 21 farklı araştırmadan elde edilen veriler, öğrencilerin ortalama vücut ağırlıklarının yüzde 15'inden fazla yük taşıdığını ve bunun biyomekanik değişikliklere, yorgunluğa, kızarıklık ve şişliklere neden olduğunu ortaya koydu.

Hindistan'da yapılan bir kesitsel çalışma (Examining the Backpack Weight Relative to Students’ Body Weight), kentsel ve kırsal bölgelerdeki 500 ortaokul öğrencisinde, çanta ağırlıklarının yüzde 10 sınırı aşıldığında sırt ağrısı prevalansının yüzde 30'a ulaştığını bildirdi. Bu bulgular, ağır yüklerin omurga stresini artırarak uzun vadeli omurga sorunlarına zemin hazırladığını gösterdi.

Cleveland Clinic spor hekimliği uzmanı Dr. Michael Dakkak, "Çantayı her iki omuza eşit dağıtın, en ağır eşyaları sırtınıza yakın yerleştirin ve bel kemeri kullanın" tavsiyesinde bulundu.

Hafif malzemeden yapılmış, yastıklı askılı ve birden fazla bölmeli çantalar tercih edilmeli. Okullarda dolap kullanımı teşvik edilerek, gereksiz kitap taşınması önlenebilir.

Washington Sports Medicine direktörü Dr. Russell Nord, "Çocuklar çantayı kaldırırken dizlerini bükmeli ve her iki elle tutmalı; haftada bir tartım yaparak sınırı kontrol edin" dedi. Bu önlemlerle, çocukların okul günlerini ağrısız ve konforlu geçirmesi mümkün.

Ebeveynler, uzman görüşlerini dikkate alarak çocuklarının sağlığını koruması önerildi.

Okullar da dijital kaynakları artırarak yükü hafifletmesi tavsiye edildi. Bu adımlar, çocukların fiziksel gelişimini destekleyecek ve uzun vadeli sağlık sorunlarını önleyeceğinin altı çizildi.