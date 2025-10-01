Okul çantası alarmı büyüyor! Çocukları tehdit eden tehlikeye uzman önerileri

Tüm dünyada milyonlarca ebeveyn ve öğrenciyi yakından ilgilendiren bir sağlık tehdidi, son bilimsel verilerle somutlaştı.

Uzmanlar, öğrencilerin yaş ve vücut ağırlıklarına oranla çok daha ağır okul çantaları taşımasının, özellikle hızlı büyüme dönemindeki çocuklarda skolyoz (omurga eğriliği) riskini ciddi ölçüde artırdığını ifade etti.

BİLİMSEL VERİLER KAYGILARI DESTEKLEDİ

ABD Ulusal Sağlık Enstitüleri (NIH) tarafından desteklenen ve pediatrik ortopedi alanında önde gelen dergilerde yayımlanan bir dizi araştırma, okul çantalarının ağırlığının bir öğrencinin vücut ağırlığının yüzde 10-20'sini geçmemesi gerektiğini ortaya koydu.

Pediatrik Ortopedi Uzmanı Dr. Michael T. Hresko, çantanın ağırlığı bu sınırları aştığında omurga üzerindeki biyomekanik yükün katlanarak arttığını ve bu durumun omurganın doğal hizalamasını bozarak skolyoz gelişimine zemin hazırladığını kaydetti.

Dr. Hresko, konuyla ilgili yaptığı bir açıklamada, "Aşırı ağırlık, çocuğun postürünü öne doğru eğilmeye zorlar. Bu sürekli tekrarlanan yanlış duruş, özellikle omurganın büyüme plakları aktifken, omurilikteki yapısal değişiklikleri tetikledi" dedi.

YABANCI UZMANLARDAN NET UYARILAR

Amerika Omurga Cerrahları Derneği (NASS) eski başkanı ve omurga cerrahisi alanının önde gelen isimlerinden Dr. David G. Skaggs, ağır çantaların sadece sırt ve omuz ağrısına yol açmakla kalmayıp, uzun vadede ciddi omurga sorunlarına neden olduğunu vurguladı.

Dr. Skaggs, "Çantanın ağırlığı, vücut ağırlığının yüzde 15'ini geçtiği anda, risk seviyesi hızla yükselir. Aileler, çocuklarının çantalarını her hafta tartmalı ve fazlalıkları ayıklamalıdır" şeklinde konuştu.

Öte yandan, İngiltere merkezli Fizyoterapi ve Omurga Sağlığı Araştırma Merkezi'nden Prof. Dr. Elizabeth R. Taylor, doğru çanta kullanımının önemine dikkat çekti. Prof. Taylor, sırt çantalarının tek omuzda değil, iki omuz askısı kullanılarak ve mümkün olduğunca sırta yakın ve yukarıda taşınması gerektiğini belirtti. Ayrıca tekerlekli çantaların kullanımının da alternatif bir çözüm olarak değerlendirilmesi gerektiğini ifade etti.

Uzmanlar, ağır okul çantası sorununun sadece bireysel bir durum olmayıp, okulların ders materyallerinin dijitalleştirilmesi gibi kurumsal çözümlerle ele alınması gereken küresel bir halk sağlığı meselesi olduğunun altını çizdi.