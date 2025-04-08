Okul çevrelerine sıkı denetim

Kaynak: İHA
Okul çevrelerine sıkı denetim

Çanakkale İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Çocuk Şube Müdürlüğü, okul çevrelerinde ve servis araçlarına sıkı denetim gerçekleştirdi.

Çanakkale İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Çocuk Şube Müdürlüğü ekipleri, "Çocuk ve Gençlerin Korunmasına Yönelik Okul Çevreleri ile Servis Araçları Denetimi Şok Uygulaması" kapsamında geniş çaplı bir denetim gerçekleştirdi.

Kentte yapılan uygulamada, 86 okul çevresi, 41 park, bahçe ve mesire alanı, 48 büfe, bakkal, kahvehane ve kıraathane, 4 oyun salonu ile 8 internet salonu ekipler tarafından tek tek kontrol edildi.

aw427844-01.jpg

507 KİŞİNİN KİMLİK SORGUSU YAPILDI

Uygulama kapsamında 507 kişi hakkında UYAP/GBT sorgulaması yapıldı. Trafik yönünden 50 servis aracı kontrol edilmiş kusurlu görülen araçlara cezai işlem uygulandı.

aw427844-02.jpg

Son Haberler
Yaz tatili erkene çekilecek iddialarına MEB'den cevap geldi
Yaz tatili erkene çekilecek iddialarına MEB'den cevap geldi
Ruhsatsız silah operasyonuna 2 gözaltı
Ruhsatsız silah operasyonuna 2 gözaltı
İmamoğlu paylaşımı tepki çekmişti! İzzet Çapa ile Metin Yıldız birbirine girdi
İmamoğlu paylaşımı tepki çekmişti! İzzet Çapa ile Metin Yıldız birbirine girdi
Gözleri kurtaran bombayı uzmanlar anlattı
Gözleri kurtaran bombayı uzmanlar anlattı
Kayseri’de müzik ve eğlence dolu hafta sonu
Kayseri’de müzik ve eğlence dolu hafta sonu