Okul dönüş yolunda bıçaklı kavga! Otobüs şoförü hastaneye yetiştirdi

Olay, 6 Mart'ta Bağlarbaşı Mahallesi Özbay Sokak'ta meydana geldi. Gökşen Mustafa Yücel Anadolu Lisesi 9'uncu sınıf öğrencilerinden Ö.Ş.Ö. (17), olaydan 1 gün önce kavga ettiği, başka bir okulun öğrencisi olan H.M.M.'nin bıçaklı saldırısına uğradı. H.M.M. kaçarken, okuluna 200 metre uzaklıkta saldırıya uğrayan Ö.Ş.Ö. duraktan halk otobüsüne bindi. Ö.Ş.Ö.'nün yaralı olduğunu fark eden otobüs şoförü Gökhan Yeğe, aracını 1 kilometre uzaklıktaki Darıca Farabi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sürdü. Bu sırada yolculardan biri Ö.Ş.Ö.'ye müdahale ederken, o anlar araç içi kamerasına yansıdı.

'GÖRÜR GÖRMEZ HASTANEYE YETİŞTİRMEK İSTEDİM'

Halk otobüsü şoförü Gökhan Yeğe, durakta öğrencilerin kavga ettiğini gördüğünü belirterek, "Okul çıkış saatinde öğrencilerin durakta otobüse binmesini beklerken arbede yaşandı. Çocuklardan bir tanesi, otobüse binerken aksayarak bindi. Çocuğun ayağından kan aktığını gördüm. Görür görmez hastaneye yetiştirmek istedim ve yetiştirdim. Çocuk arabadan inerken bacağından çok kan akmıştı. İnşallah çocuğa bir şey olmamıştır" dedi. H.M.M'nin de arbede sırasında hafif yaralandığı öğrenilirken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.