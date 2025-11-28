2022 yılında Fen Lisesi öğrencisiyken spor yaptığı sırada beyin kanaması geçirerek yaşamını yitiren Çağın Yüce'nin adı, ailesi tarafından Kozan Fen Lisesi'nde kurulan kütüphane ile yaşatılacak. Kozan Kaymakamı Bahattin Alp Arslanköylü, İlçe Milli Eğitim Müdürü, okul yönetimi ve Yüce ailesinin katılımıyla gerçekleştirilen açılışta duygu dolu anlar yaşandı. Anne Erha Yüce gözyaşlarına hâkim olamazken, baba Okan Yüce oğullarının eğitime ve kitaplara olan ilgisini anlattı.

Baba Yüce "Oğlumuzun adını ve kitap sevgisini, onun adına kurduğumuz bu kütüphane ile yaşatmak istedik. Tüm öğrencilere başarılar diliyorum," dedi.

Okul Müdürü Hayrettin Cingöz ise Yüce ailesine başsağlığı dileyerek, "Bu kütüphane ile hem Çağın'ın adı yaşayacak hem de öğrenciler onun hayallerinden ilham alarak geleceğe koşacak," ifadelerini kullandı.