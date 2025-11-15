Karabük'te okul inşaatının temel kazısının yanında bulunan 80 metrelik yol çöktü.

O esnada bölgede kimsenin olmaması facianın önüne geçerken, çok sayıda ekip olay yerine sevk edildi.

Merkeze bağlı Kayabaşı Mahallesi Bişkek Caddesi’nde okul yapımı için temel kazısı yapıldı. Temelin kazılmasının ardından inşaat alanının yanından geçen 80 metre uzunluğundaki yol çöktü.

AFAD DA OLAY YERİNE GİTTİ

Mehmet Akif İlkokulu'nun yapılacağı alandaki yolun çökmesinin ardından bölgeye polis, AFAD ve Karabük Belediyesi ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin incelemesinin ardından yarıkların ve çökmelerin oluştuğu yol, iki yönden kapatıldı.