Okul kantini fiyatları restoran fiyatlarını geçti

Bir sosyal medya kullanıcısı, okul kantininde yapılan fiyat artışlarını görünce isyan etti ve yetkililere seslendi.

Bir sosyal medya kullanıcısı, okul kantininde yapılan fiyat artışlarını görünce isyan etti ve yetkililere seslendi.

Okul kantinlerinde son zamanlarda yaşanan fiyat artışları, sosyal medyada büyük yankı uyandırdı. Bir kullanıcı, kantin fiyatlarını görünce "Böyle fiyat olur mu Allah aşkına?" diyerek duruma isyan etti. Fiyatların, bir restorandaki menü fiyatlarına yakın olduğunu belirten kullanıcı, çocuklar için yapılan bu fiyatlandırmanın haksız olduğunu savundu.

"RESTORAN FİYATLARINA YAKIN!"

Kantin fiyatlarının restoran fiyatlarına yaklaşmasına dikkat çeken sosyal medya kullanıcısı, “Resmen çocukları soyacaklar! Restoran gibi olmuş. Bu nasıl bir mantıkla, neye göre belirlendi?” diyerek fiyatların adaletsiz olduğunu ifade etti.

"OKUL KİRALARI FAZLAYSA, ÖĞRENCİ FİYATLARI DÜŞÜRÜLSÜN!"

Kantin fiyatlarının yüksekliğine bir de çözüm önerisi getiren kullanıcı, "Eğer okul kiraları fazlaysa, o zaman öğrenci kantini fiyatları düşürülsün" diyerek, okullarda yaşanan ekonomik sıkıntılara dikkat çekti. "Çocuklarımıza bu şekilde yük bindirilmesin," diyen kullanıcı, adil bir fiyatlandırma talep etti.

"MİLLİ EĞİTİME DİLEKÇE Mİ VERELİM?"

Sosyal medya kullanıcıları arasında bu konuda bir hareket başlatılabileceği gündeme gelirken, bir diğer kullanıcı ise "Milli Eğitim Bakanlığı'na dilekçe mi versek?" şeklinde bir öneri sundu. Tepkilerin giderek arttığı bu konu, okul kantini fiyatları konusunda önemli bir soru işareti bıraktı.

