Kozan Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, ilçedeki tüm okul kantinlerini tek tek inceledi.

Öğrencilerin güvenli, sağlıklı ve hijyenik gıdalara ulaşabilmesi amacıyla gerçekleştirilen kontrollerde, ürünlerin son tüketim tarihleri, saklama koşulları, temizlik, hijyen standartları ve mevzuata uygunluk detaylı şekilde incelendi.

Ekipler, çocukların sağlığını doğrudan etkileyen kantinlerde kaliteli, güvenilir ve sağlıklı gıdanın sağlanması için denetimlerini düzenli ve sık aralıklarla sürdüreceklerini vurguladı.