Okul kantinleri ve fırınlara denetim gerçekleştirildi

Belediye Başkanı Erdinç Altıok, belediye ekiplerinin ilçede hizmet veren ekmek fırınlarında hijyen ve gramaj kontrollerini yaptığını bildirdi.

Denetimlerin fırınlarla sınırlı kalmadığını kaydeden Altıok, Zabıta Müdürlüğü ekiplerinin öğrencilerin sağlığını tehdit edecek unsurların oluşmasını da önlediğini belirtti. Bu kapsamda ilçede bulunan bütün okul kantinlerini denetlediklerini ifade eden Altıok, gerekli denetimlerle birlikte uyarıların da yapıldığını dile getirdi.

DENETİMLER SÜRECEK

Yumurtalık’ta hijyeni, temizliği, sağlığı ön planda tutma gayretlerinden ödün vermeyeceklerini belirten Başkan Altıok, kapsamlı ve düzenli denetimlerin devam edeceğini vurguladı.