Maltepe Belediyesi, Veteriner İşleri Müdürlüğü, Gıda Denetim Birimi, Zabıta ekipleriyle ilçedeki okulların kantinlerinde denetime çıktı. Ortak denetimlerde, kantinlerinde uyulması gereken hijyen kuralları konusunda kontrollerde bulunuldu.

Deneyimli gıda mühendisi ve teknikerler tarafından yapılan denetimlerde; ürünlerin son tüketim tarihleri, soğuk zincire uygun depolama yapılıp yapılmadığı, okul kantinlerinde satışı yasak olan enerji içeceği, cips, oyuncak gibi ürünlerin satılıp satılmadığı, eldiven kullanımı, davlumbaz temizliği, genel hijyen ve temizlik gibi konular ele alındı.