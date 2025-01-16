Okul kaydı için 'bu kadarına da pes' diyeceğiniz yöntem! Para karşılığı satıyorlar

Apartman görevlileri, tanıdık vasıtasıyla olan bağlantılar üzerinden ikametgah adreslerini satışa çıkarmaya başladı. Her öğrenci ikametgahına göre bir okula kayıt olabildiği için veliler çocuklarını istedikleri okula aldırtmak adına ikametgahı değiştirmek istiyor. Bu kapsamda ücret karşılığı ikametgah satıldığına dair olaylar kamuoyunun gündemine taşındı.

Peki para ile ikametgah satışını nasıl yapıyorlar? Usulsüz ikametgah değişikliği yapıldığı taktirde bunun cezası ne? Konuyla ilgili merak edilenleri Yeminli Mali Müşavir ve Ekonomist Muhammet Bayram ile Avukat Kerem Olcayto, açıkladı.

OKUL KAYDINDA İKAMETGAH SÜRECİ NASIL İŞLİYOR?

Avukat Kerem Olcayto’nun açıklamaları şu şekilde: “Bu aslında yıllardan beri yapılan bir durum. Okula öğrenci kaydı için yapılan ikametgah değişikliği yeni bir durum değil. Veliler bulundukları ilçelerin haricinde güzel devlet okulları olduğunu düşündüklerinde, öğretmen kalitesinin yüksek olduğunu düşündükleri okullar için bu yola başvurabiliyorlar. Fakat veli gidip okula çocuğunu kaydettirmek istediği zaman okul müdürü veya ilgili işlerle uğraşan personel her kimse öğrencinin kimlik numarasını istiyor. Merkezi Nüfus İdare Sistemi’nde (MERNİS) yer alan kimlik paylaşım sisteminden yerleşim yeri ve adrese ulaşabiliyorlar.

Bu sorgulamalar MERNİS sistemi içerisinde yer alan T.C. kimlik numaraları ile vatandaşların eşleştirilmiş olan Kimlik Paylaşım Sistemi (KPS) üzerinden yapılıyor. Sorgunun sonucunda çocuğun ikametgahı orada çıkmıyorsa teknik olarak zaten kayıt yapılmıyor.

‘PARA İLE İKAMETGAH SATIN ALIYORLAR’

Veliler de sonrasında gidiyorlar, tanıdıkları varsa ikametgah değişikliği için ricada bulunuyorlar. Orada prosedür şu: Velilerden biri anne veya baba eğer bir tanıdığı varsa çocuğunu bir yerde misafir olarak gösteriyor veya para ile satın alıyor. İkametgahta oturan kişi oturduğu evine kaydını yaptıracağı kişi ile nüfus müdürlüğüne gidiyor. ‘Benim yanımda oturuyor’ diyerek Nüfus Müdürlüğü’nde bunu kolayca yapabiliyor.

Fakat dönem dönem bununla ilgili Milli Eğitim Bakanlığı’ndan (MEB) okullara yazılar gidiyor. Okullara ‘öğrenciyi kayıt yapsanız dahi bunu teyit edin’ deniyor.

‘EMNİYET’E BİLDİRİLİYOR’

Okul tarafından şüpheli adres bilgilerinin bulunduğu ilçedeki emniyet birimlerine bu iletiliyor. Emniyet birimleri de bu adrese gidip inceleme yapıyor. ‘Burada gerçekten yaşıyor mu?’ diye bakıyorlar.

USULSÜZ ADRES DEĞİŞİKLİĞİ YAPANIN CEZASI NE?

Süreç böylece ilerliyor. Yerleşim adreslerinde insanların beyanı esas alınıyor. Beyana dayalı yürüdüğü için yanlış beyanda bulunanlara ceza kesiliyor. Adreste oturmadığı tespit edilirse 9 bin 414 TL idari para cezası kesiliyor. Bu ceza iki taraf için de uygulanıyor. Gerçeğe aykırı adres beyanında bulunan kişilere ayrı ayrı 9 bin 414 TL ceza kesiliyor.”

Yeminli Mali Müşavir ve Ekonomist Muhammet Bayram’ın açıklamaları şu şekilde: “Özel okulların fahiş fiyat almasından kaynaklı veliler iyi eğitim verdiğini düşündüğü devlet okullarına çocuklarını kaydettirmek istiyor.

Bundan kaynaklı o okulun bulunduğu bölgeye ikametgah aldırmak istiyorlar. Çoğu zaman bir tanıdığın adresine kaydettirilen bu ikametgahlar eğer tanıdık yoksa maalesef bir sektör haline gelmiş durumda. Yani o bölgede bulunan çoğu zaman apartman görevlisi veya site yöneticileri üzerinden para karşılığı başka bir kişinin ikametgahı o bölgeye alınabiliyor.

GELİR VERGİSİ DETAYI!

Öncelikle ikametgah aldıran için eğer usulsüz bir işlem olduğu tespit edilirse idari para cezası mevcut. İkametgahına kaydı kabul eden kişi için ise bu arızi bir kazançtır ve gelir vergisine göre vergilendirilmesi gerekir. Maliye Bakanlığı’nın tespiti halinde bunun üzerinden en az %15 en fazla %40’a kadar vergi alabilir. Bu açıdan veliler ve ikametgah sahipleri işlemleri yaparken kurallara uygun yapmalılar.”