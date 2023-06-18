Okul kayıtları ne zaman başlıyor? 2023-2024 okul yeni dönem kayıtları ne zaman?

Eğitim ve öğretim döneminin sona ermesinin ardından gelecek sene için 2023-2024 yeni dönem okul kayıtlarının ne zaman başlayacağı merak konusu oldu. Peki, okul kayıtları ne zaman başlıyor? 2023-2024 okul yeni dönem kayıtları ne zaman?

Okul kayıtları ne zaman başlıyor? 2023-2024 okul yeni dönem kayıtları ne zaman?

2022-2023 eğitim ve öğretim dönemi sona ermesiyle gelecek yıl 2023-2024 okul yeni döneminin ne zaman başlayacağı araştırılıyor. Peki, okul kayıtları ne zaman başlıyor? 2023-2024 okul yeni dönem kayıtları ne zaman?

Milli Eğitim Bakanlığına (MEB) bağlı okul öncesi, ilköğretim ve ortaöğretim okullarında eğitim gören yaklaşık 19 milyon öğrenci, karnelerini alarak yaz tatiline girdi. Şimdi tüm gözler yeni dönem kayıtlarında. 3 ay sürecek yaz tatilinin başlamasıyla şimdi de gelecek eğitim yılının okul kayıtları gündeme geldi.

2023-2024 OKUL KAYITLARI BAŞLADI MI?

Geçtiğimiz yıllarda ana sınıfı, ilkokul birinci sınıf ve ortaokul beşinci sınıfa başlayacak öğrencilerin okul kayıtları, MERNİS adres bilgileri esas alınarak herhangi bir başvuru olmaksızın e-okul sisteminden yapılıyordu.

İlkokul birinci sınıf kayıtları, herhangi bir başvuru olmaksızın MERNİS adres bilgileri uyarınca gerçekleştiriliyordu.

Önümüzdeki eğitim yılı için henüz bilgiler gelmedi. Bu kapsamda açıklamalar oldukça haberimizde yer vereceğiz.

OKULLAR NE ZAMAN AÇILACAK?

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yayımlanan iş takvimiyle birlikte, 2023-24 yılı için okulların açılacağı tarih belli oldu.

Buna göre; 2023-2024 eğitim ve öğretim yılı, 11 Eylül 2023 Pazartesi günü başlayacak.

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