Sabah yazarı Engin Ardıç yandaşlıkta son noktayı koydu. ''Okul kıyafetini kaldırırsın olur biter''

Türkiye'de derinleşen ekonomik kriz vatandaşın belini bükmeye devam ediyor. Yeni eğitim öğretim yılının başlamasıyla birlikte, birçok eğitim gideri için çare arayan ailelerin eli şimdi de okul üniformalarından yandı. Kırtasiye masrafları gibi üniformaların pahalılığı veliler arasında en çok konuşulan konu oldu. Çareyi ise, iktidara yakın Sabah Gazetesi yazarı Engin Ardıç buldu.

Yandaş yazar Engin Ardıç, konunun sık sık gündeme gelmesinin ardından bugünkü köşe yazısında okul üniformalarının pahalılığına değindi. Medyada değinen haberleri işaret eden Ardıç, konu hakkında ''Kıyafetleri kaldırırsın olur biter'' sözlerini kullandı.

''OKUL KIYAFETLERİ EL YAKIYORMUŞ...''

Ardıç, "Bekliyorduk, hazretlerin yayın organlarında defter-kalem ne zaman el yakacak? Bu sefer ateşin ucunu "okul kıyafetinden" tutuşturdular. Okul kıyafetleri el yakıyormuş... Bunun çözümü basittir: "Okul kıyafeti"ni kaldırırsın olur biter" ifadelerini kullandı.

Hiçbir uygar ülkede okul kıyafetinin olmadığını savunan Ardıç, "Bu, on dokuzuncu yüzyılın Fransız okullarından apartılmış bir uygulamadır. O yüzyılda Teknik Üniversite'de bile giyilirdi. Üniforma ancak "askeri okulda" giyilir. Sivil okulda "tek tip giysi" olmaz, olmamalıdır. Burası faşist bir ülke değildir. En azından olmaması için çalışıyoruz" dedi.