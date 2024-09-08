Okul masrafına ne memur maaşı ne de asgari ücret yetiyor. Eğitim de lüks oldu

Son dönemlerde artan ekonomik kriz yaşam koşullarını zorladı. Yüksek enflasyon ve dolar kurundaki yeni zirveler maliyetleri artırdı.

Maliyetlerin artmasıyla beraber alım gücü zayıfladı. Zayıflayan alı gücü ürüne erişimi her geçen gün zorlaştırdı.

Krizin vurduğu bir diğer kalem ise eğitim ve öğretim giderleri oldu. Okul kayıtlarından kırtasiyeye, kırtasiyeden servise derken her kademenin fiyatı artar oldu. Artık eğitim de lükslük grubuna doğru ilerler oldu.

Maaşların yetersiz kaldığı kriz döneminde vatandaş zorlu koşullarda hayatını sürdürmeye çalıştı.

Altı aylık enflasyon farkının açıklanmasının ardından en düşük memur maaşı 34 bin 235 liradan 40 bin 817 liraya yükseldi.

Asgari ücretlilere ise bu yıl ikinci bir zammı verilmedi ve 17.002 lirada kaldı.

Yükselen enflasyon karşısından maaşların bu denli düşük seviyede kalması, alım gücünü bitirdi.

Yükselen enflasyon ve maliyetler karşısında bir çocuğun eğitim masrafının bedeli hesaplandı

CHP Karabük Milletvekili Cevdet Akay, öğrenci masraflarının katlandığını ortaya koyan bir hesaplama yaptı.

Akay’ın verilerine göre, 2018'de 6.691 lira olan ilkokul öğrencisinin yıllık eğitim masrafı, 2024’te yüzde 738 artarak 56.084 liraya ulaştı. Giyimden kırtasiyeye, beslenmeden ulaşıma kadar her alanda velilerin yükü ağırlaştı.

BİR ÇOCUĞUN AİLEYE BİR AYLIK MASRAFI

Akay’ın verilerine göre, bir çocuğun bir senelik eğitim gideri 56.084 olarak belirlendi. Bu da aylık olarak 4.666 lira olarak hesaplandı.

Bir asgari ücretli 17.002 TL’lik maaşının 4.666 lirasını çocuğunun sadece eğitim harcamalarına ayırmak zorunda. Geriye kalan 12.366 lirasıyla ile kira ve gıda masraflarını nasıl karşılayacak?

Bir memurda maaşının yine en az 4.666 lirasını çocuğunun masraflarına ayırmak durumunda.

GİYİM VE KIRTASİYE MASRAFLARINDA BÜYÜK ARTIŞ

Akay’ın hesaplamalarına göre, 2018’de 24,9 lira olan bir çantanın fiyatı 379 liraya kalem kutusu 3,9 liradan 79 liraya, silgi seti 5,95 liradan 59 liraya çıktı. Giyim masrafları ise neredeyse 1.000 liraya ulaşarak yüzde 1.163 artış kaydetti. Eşofman takımı 800 lira ayakkabı 600 lira, pantolon ise 450 liraya çıktı.

SERVİS ÜCRETLERİ 10 KATINA ÇIKTI

Servis ücretlerinde ise dramatik bir artış yaşandı. 2018’de 4.275 lira olan yıllık servis maliyeti, bu yıl 40.671 liraya çıkarak yüzde 851 oranında artış gösterdi. Öğrenciyi doyurmayacak küçük bir beslenme menüsü bile 2.010 liradan 10.380 liraya yükseldi.

Cevdet Akay, ekonomik krizden iktidarı sorumlu tutarak, “İhtiyaçları karşılanmayan evlatlarımız eğitimlerinden geri kalıyor. 7’den 70’e tüm kesimleri mağdur eden iktidar, attığı her adımda vatandaşlarımızı sefalete sürüklüyor” ifadelerini kullandı. Akay, hükümetin eğitimden sağlığa her alanda büyük bir enkaz yarattığını belirtti.