Manisa’nın Turgutlu ilçesindeki Refik Pınar Ortaokulu'nda 5 Kasım Çarşamba günü yaşanan olayda, matematik öğretmeni, sınıfta bulunmayan bazı öğrencileri çağırmak için 13 yaşındaki otizmli öğrenci B.U.U.'yu görevlendirdi.

Ancak B.U.U., okulun merdivenlerinden inerken okul müdürü Bekir Güçlü ile karşılaştı. Güçlü, öğrenciye hiçbir şey söylemeden, öfkeyle yakasından tutarak onu merdivenlerden aşağıya doğru fırlattı.

MÜDÜR ÖĞRENCİYİ MERDİVENLERDEN İTTİ

O anlar, okulun güvenlik kameralarına yansıdı ve izleyenleri derinden etkileyen bir görüntü ortaya çıktı. Çocuk, müdürün şiddetli itmesiyle merdivenlerden yuvarlandı. Ailesinin verdiği bilgiye göre, müdür çocuğa herhangi bir yardımda bulunmamış, ambulans çağırmamış ve öğrenci, başı ve kolunu tutarak kendi başına eve dönmek zorunda kalmış.

ÇOCUK EVE KENDİ İMKANLARIYLA GİTMİŞ

BirGün'de yer alan habere göre, B.U.U.’nun annesi Derya Yavuz, müdürün bu vahim olayı gerçekleştirdiği esnada çocuğuna ilk yardım yapmadığını ve hiçbir açıklama yapmadan telefonlarına da cevap vermediğini belirtti.

Yavuz, oğlunun eve geldiğinde vücudunda yaralar ve toz içinde olduğunu, ilk şoku yaşadığı an oğlunun "Müdür beni merdivenlerden itti" dediğini ifade etti. Anne, hemen müdürü aradığını ancak telefonuna yanıt alamadığını söyledi.

'MÜDÜR BAŞKA OKULA GÖNDERİLDİ' İDDİASI

Ertesi gün olayın güvenlik kamerası kayıtlarını izleyip, durumu öğrendikten sonra jandarmaya başvurduklarını ve şikâyetçi olduklarını belirtti. Yavuz, müdürün daha önce de çocuğuna hakaretlerde bulunduğuna, şikâyetlerde bulunduğu halde herhangi bir işlem yapılmadığına da dikkat çekti. Milli Eğitim’e başvurduklarını ancak sadece müdürün başka bir okula gönderildiğini, fakat hala görevine devam ettiğini ifade etti.

Otizmliler Dayanışma ve Hakları Derneği, olayın ardından yazılı bir açıklama yaptı. Dernek, fiziksel şiddetin hiçbir koşulda kabul edilemeyeceğini ve kameradaki görüntülerin Savcılığa eksiksiz bir şekilde sunulması gerektiğini belirterek, sorumlular hakkında hem hukuki hem de idari işlemlerin hemen başlatılmasını talep etti.

"EĞİTİM VERMEKLE YÜKÜMLÜ OLDUĞU BİR ÇOCUĞA FİZİKSEL ŞİDDET UYGULAMASI KABUL EDİLEMEZ"

Açıklamada, "Bu olay sadece bir çocuğa yönelik şiddet değil, toplumun vicdanına, eğitim hakkına ve insan onuruna yapılmış bir saldırıdır. Bir okul müdürünün, eğitim vermekle yükümlü olduğu bir çocuğa fiziksel şiddet uygulaması, kabul edilemez ve affedilemez. Bu tür olaylar, yıllardır mücadele ettiğimiz önyargıları ve ayrımcılığı körükleyerek, otizmli bireylerin eğitimde yaşadıkları zorlukları daha da artırmaktadır" denildi.

Dernek, açıklamanın sonunda, "Okullarda görevli tüm yöneticilere ve öğretmenlere, otizm farkındalığı ve özel eğitim konusunda zorunlu hizmet içi eğitim verilmesi gerektiğini" vurguladı. Ayrıca, "Özel gereksinimli çocukların eğitim hakkı sadece özel sınıflarla sınırlı olmamalı, aynı zamanda insan onuruna yakışan bir anlayışla güvence altına alınmalıdır. Çocuklarımızın güvenliği için her okulda bağımsız denetim ve psikolojik destek mekanizmaları kurulmalıdır" ifadelerine yer verildi.

Dernek, son olarak şu çağrıyı yaptı, "Biz, otizmli çocukların aileleri ve hak savunucuları olarak bu olayın unutulmasına asla izin vermeyeceğiz. Adalet yerini bulana kadar hukuki ve toplumsal mücadelemizi sürdüreceğiz."