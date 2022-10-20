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Okul müdüründen koridorda taciz. Savunması “pes” dedirtti

Ankara'da ilkokulda kadın müdür yardımcısı E.B.'ye cinsel saldırıda bulunduğu suçlamasıyla tutuksuz yargılanan okul müdürü A.Y., mahkemede savunma yaptı. E.B., "Duygusal bir ilişkinin hazırlık aşamasındaydık. İşin bu noktaya geleceğini düşünemedim" dedi

Haber Giriş: 20 Ekim 2022 Perşembe - 18:30
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Okul müdüründen koridorda taciz. Savunması “pes” dedirtti

Okul müdüründen koridorda taciz. Savunması “pes” dedirtti
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Ankara'nın Mamak ilçesinde ilkokulda müdür yardımcısı olan E.B. (35), okul müdürü A.Y.'nin (53) kendisine cinsel saldırıda bulunduğu iddiasıyla şikayette bulundu.

14 YILA KADAR HAPİS İSTENDİ

DHA'da yer alan habere göre Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nca başlatılan soruşturma kapsamında A.Y. hakkında 'cinsel taciz' ve 'sarkıntılık yapmak suretiyle cinsel saldırı' suçlarından 14 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı.

ZİNCİRLEME ŞEKİLDE SARKINTILIK

İddianamede, A.Y.'nin birlikte görev yaptığı mağdur kadına yönelik zincirleme şekilde sarkıntılık yapmak suretiyle cinsel saldırıda bulunduğu belirtildi.

KORİDORDA DA TACİZ ETMİŞ

A.Y.'nin söz konusu suçu işlediğine dair yazışma ve görüntü kayıtlarının bulunduğu da belirtilirken, sanığın koridorda mağdur kadını taciz ettiği ana ilişkin güvenlik kamerası görüntüsü de dosyada delil olarak yer aldı.

"ARKADAŞLIĞIMIZ VARDI"

Ankara 26'ncı Asliye Ceza Mahkemesi'nin görevsizlik kararı üzerine dosyanın gönderildiği Ankara 33'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde tutuksuz sanık A.Y.'nin yargılanmasına başlandı.

"BU NOKTAYA GELECEĞİNİ DÜŞÜNEMEDİM"

Sanık okul müdürü A.Y., savunmasında suçlamaları kabul etmediğini belirterek, "Somut iddialar yok. Müşteki ile aynı okulda görev yapıyorduk. Ben müdür, o da müdür yardımcısıydı. Bundan dolayı yakın çalışıyorduk. Zamanının büyük bir kısmını kendi odasında geçirirdi. Bizim arkadaşlığımız vardı, samimiydik; ancak sevgili değildik. Duygusal bir ilişkinin hazırlık aşamasındaydık. İşin bu noktaya geleceğini düşünemedim" dedi.

"TECAVÜZ ETMEYE ÇALIŞTI"

E.B. ise okula 6 ay önce geçici müdür yardımcısı olarak atandığını söyleyerek, "Müdürlük sınavına girdim, sonuçlarını bekliyordum. Zaten gideceğimi düşündüğüm için taciz eylemlerini şikayet etmedim; ancak dosya işi olduğu gerekçesiyle çağırdı odasında tecavüz etmeye çalıştı. Şikayetçiyim, cezalandırılmasını istiyorum" dedi.

DURUŞMA ERTELENDİ

Mahkeme heyeti, tutuksuz sanık A.Y. için yurt dışına çıkış yasağı adli kontrol tedbiri kararı alarak, duruşmayı eksikliklerin giderilmesi için erteledi. (DHA)

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