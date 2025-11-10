Okullarda ara tatil döneminin 10 Kasım Atatürk’ü Anma Günü ve Atatürk Haftası’na denk gelmesi nedeniyle anma törenleri düzenlenmedi. Vatandaşlar, Yusuf Tekin'in Milli Eğitim Bakanı olmasının ardından okulların 10 Kasım'da tatil ilan edilmesine yurt genelindeki bazı okulların önlerinde toplanarak isyan etti.

Şişli'de Nilüfer Hatun Ortaokulu önünde toplanan veliler, tatil olduğu için 10 Kasım'da okullarda Atatürk'ün anılmamasına sert tepki gösterdi.

CHP okul önünde toplanan vatandaşlara destek vererek, basın açıklaması yaptı. "Bu Mustafa Kemal Atatürk'ün hatırasına yönelik görmezden gelme çabasıdır." diyen CHP'nin açıklaması şöyle

'BUNUN BİR TESADÜF OLMADIĞINI HEPİMİZ BİLİYORUZ'

"Ara tatil uygulamasının başladığı 2019 yılından itibaren Cumhuriyet ve laiklik karşıtı açıklamalarıyla gündeme gelen, Mustafa Kemal Atatürk'ün ve Cumhuriyet değerlerinin etkisini azaltmaya çalışan Yusuf Tekin MEB olduktan sonra 10 Kasım ara tatile denk gelmeye başladı. Bunun bir tesadüf olmadığını hepimiz biliyoruz. Bu Mustafa Kemal Atatürk'ün hatırasına yönelik görmezden gelme çabasıdır."

'Mustafa Kemal'in askerleriz' sloganları atan vatandaşlardan 10 Kasım'ın tatil edilmesiyle ilgili 'hainlik' çıkışı da geldi.

Malatya'da CHP Battalgazi İlçe Başkanı Alper Gürsoy ve beraberindeki partililer, Malatya Yeşilyurt İlçe Örgütü de Kemal Özalper İlkokulu önünde toplanarak Atatürk'ü andı.