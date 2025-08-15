Okul servis ücretlerine dev zam geldi! Aileleri kara kara düşündüren karar

Ankara’da okul servis ücretlerine yüzde 30 oranında zam yapıldığı bildirildi.

Okullar açılmasına az bir süre kalırken aileleri kara kara düşündüren haber Ankara'dan geldi.

Başkentte okul servis ücretleri yüzde 30 arttırıldı.

YÜZDE 50 TALEP EDİLMİŞTİ

Yeni eğitim-öğretim yılından önce servislere ait dernekler zam taleplerini belirtmişti.

Buna göre talep edilen zam Ankara'da yüzde 50, İstanbul'da ise yüzde 35 olmuştu.

Gerekçe olarak da yıl başından bu yana zam yapmadıkları ve giderlerin arttığına işaret edilmişti. Bu talep sonrası Ankara'da okul servislerine yüzde 30 zam geldi.

