4 Şubat 2023 Cumartesi
İstanbul 9°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Keşfet
  • >
  • Okul servis ücretlerine zam mı geldi? Okul servis ücretleri ne kadar oldu?

Okul servis ücretlerine zam mı geldi? Okul servis ücretleri ne kadar oldu?

Okul servis ücretleri 2023 yılında artış gösterdi. İstanbul, Ankara’nın ardından Bursa’da okul servis fiyatlarına ara zam yapıldı. Peki, Okul servis ücretlerine zam mı geldi? Okul servis ücretleri ne kadar oldu?

Haber Giriş: 4 Şubat 2023 Cumartesi - 15:08
Takip Et

Okul servis ücretlerine zam mı geldi? Okul servis ücretleri ne kadar oldu?

Okul servis ücretlerine zam mı geldi? Okul servis ücretleri ne kadar oldu?
+
Aa
-

2023 yılına girilmesiyle özel okul ücretlerinden sonra servis ücretlerine de zam geldi. İstanbul ve Ankara’dan sonra Bursa’da okul servis ücretlerine ara zam yapıldı. Peki, Okul servis ücretlerine zam mı geldi? Okul servis ücretleri ne kadar oldu?

Özel okul ücretlerine yapılan zamların ardından okul servis ücretlerine de zam geldi. İstanbul ve Ankara’ya gelen okul servis ücretlerine gelen zamların ardından Bursa’da da okul servis ücretlerine ara zam geldi. Peki, okul servis ücretleri ne kadar oldu?

OKUL SERVİS ÜCRETLERİ NE KADAR OLDU?

Bursa’da okul servis ücretlerine yapılan ara zamla en kısa mesafe okul servis ücretlerinde 600 TL oldu.

16 Haziran 2023'de bitecek olan 2022-2023 eğitim ve öğretim yılında okul servis araçlarına uygulanan tarifeye ara zam yapıldı. Okul servis ücretlerine yapılan yüzde 30 oranında zamdan sonra, yeni fiyatlar şöyle oldu:

- 0-3 kilometre arası olan güzergah, 465 TL'den 600 TL'ye,

- 3-5 kilometre olan güzergah, 520 TL'den 675 TL'ye,

- 5-7 kilometre olan güzergah yüzde 10 oranında yapılan zamla birlikte 650 TL'den 700 TL'ye,

- En uzak mesafe olan servis ücreti ise yüzde 30 oranında yapılan zam sonrası 800 TL'den bin 40 TL'ye yükseldi.

İSTANBUL’DA OKUL SERVİS ÜCRETİ NE KADAR?

İstanbul okul servis ücreti 0-1 Km’de 660 liradan 792 liraya çıkarıldı.

Personel servis ücreti ise 10-17 Koltuklu minibüs için 352,15 liradan 422,41 liraya yükseldi.

Etiketler

 

 

HABERE YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Son anket sonuçları Saray'da şok etkisi yarattı. Cumhur İttifakı'na kötü haber en güvendiği illerden geldi
1
﻿Son anket sonuçları Saray'da şok etkisi yarattı. Cumhur İttifakı'na kötü haber en güvendiği illerden geldi
﻿Son anket sonuçları Saray'da şok etkisi yarattı. Cumhur İttifakı'na kötü haber en güvendiği illerden geldi
﻿Akaryakıtta olanlar oldu
2
﻿Akaryakıtta olanlar oldu
﻿Akaryakıtta olanlar oldu
﻿Ali Koç öyle bir karar alacak ki yer yerinden oynayacak
3
﻿Ali Koç öyle bir karar alacak ki yer yerinden oynayacak
﻿Ali Koç öyle bir karar alacak ki yer yerinden oynayacak
﻿Galatasaray'dan bir açıklama daha. Tam da gece yarısı
4
﻿Galatasaray'dan bir açıklama daha. Tam da gece yarısı
﻿Galatasaray'dan bir açıklama daha. Tam da gece yarısı
﻿Akit’ten kovulan Mehmet Özmen olay yaratacak açıklamalar yaptı. Erdoğan'ı özel olarak etiketledi
5
﻿Akit’ten kovulan Mehmet Özmen olay yaratacak açıklamalar yaptı. Erdoğan'ı özel olarak etiketledi
﻿Akit’ten kovulan Mehmet Özmen olay yaratacak açıklamalar yaptı. Erdoğan'ı özel olarak etiketledi
﻿Dünyaca ünlü bankadan Türkiye için üç farklı seçim senaryosu. AKP kazanırsa dolarda ne olacağını açıkladı
6
﻿Dünyaca ünlü bankadan Türkiye için üç farklı seçim senaryosu. AKP kazanırsa dolarda ne olacağını açıkladı
﻿Dünyaca ünlü bankadan Türkiye için üç farklı seçim senaryosu. AKP kazanırsa dolarda ne olacağını açıkladı
﻿ABD'den Soylu'ya yanıt geldi. ABD Büyükelçisi’ne “Pis ellerini Türkiye’den çek” diye seslenmişti
7
﻿ABD'den Soylu'ya yanıt geldi. ABD Büyükelçisi’ne “Pis ellerini Türkiye’den çek” diye seslenmişti
﻿ABD'den Soylu'ya yanıt geldi. ABD Büyükelçisi’ne “Pis ellerini Türkiye’den çek” diye seslenmişti
﻿Tekirdağ Çerkezköy’de icradan satılık daire
﻿Tekirdağ Çerkezköy’de icradan satılık daire
﻿Tekirdağ Çerkezköy’de icradan satılık daire
﻿Mersin Erdemli’de icradan satılık tarla ve mesken
﻿Mersin Erdemli’de icradan satılık tarla ve mesken
﻿Mersin Erdemli’de icradan satılık tarla ve mesken
﻿Şişecam'dan 95,3 Milyar liralık net satış
﻿Şişecam'dan 95,3 Milyar liralık net satış
﻿Şişecam'dan 95,3 Milyar liralık net satış
﻿Buz gibi havada soyunup güreş tuttular
﻿Buz gibi havada soyunup güreş tuttular
﻿Buz gibi havada soyunup güreş tuttular
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2023 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.