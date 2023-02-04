2023 yılına girilmesiyle özel okul ücretlerinden sonra servis ücretlerine de zam geldi. İstanbul ve Ankara’dan sonra Bursa’da okul servis ücretlerine ara zam yapıldı. Peki, Okul servis ücretlerine zam mı geldi? Okul servis ücretleri ne kadar oldu?

Özel okul ücretlerine yapılan zamların ardından okul servis ücretlerine de zam geldi. İstanbul ve Ankara’ya gelen okul servis ücretlerine gelen zamların ardından Bursa’da da okul servis ücretlerine ara zam geldi. Peki, okul servis ücretleri ne kadar oldu?

OKUL SERVİS ÜCRETLERİ NE KADAR OLDU?

Bursa’da okul servis ücretlerine yapılan ara zamla en kısa mesafe okul servis ücretlerinde 600 TL oldu.

16 Haziran 2023'de bitecek olan 2022-2023 eğitim ve öğretim yılında okul servis araçlarına uygulanan tarifeye ara zam yapıldı. Okul servis ücretlerine yapılan yüzde 30 oranında zamdan sonra, yeni fiyatlar şöyle oldu:

- 0-3 kilometre arası olan güzergah, 465 TL'den 600 TL'ye,

- 3-5 kilometre olan güzergah, 520 TL'den 675 TL'ye,

- 5-7 kilometre olan güzergah yüzde 10 oranında yapılan zamla birlikte 650 TL'den 700 TL'ye,

- En uzak mesafe olan servis ücreti ise yüzde 30 oranında yapılan zam sonrası 800 TL'den bin 40 TL'ye yükseldi.

İSTANBUL’DA OKUL SERVİS ÜCRETİ NE KADAR?

İstanbul okul servis ücreti 0-1 Km’de 660 liradan 792 liraya çıkarıldı.

Personel servis ücreti ise 10-17 Koltuklu minibüs için 352,15 liradan 422,41 liraya yükseldi.