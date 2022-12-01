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Okul servisi 2 aracın ardından eve çarptı: 14 yaralı

ABD'nin New York eyaletine bağlı New Hempstead kasabasında okul servisi yoldan çıktı. Servis önce park halindeki 2 araca daha sonra bir eve çarptı. Kazada çoğu öğrenci 14 kişi yaralandı.

Haber Giriş: 1 Aralık 2022 Perşembe - 23:39
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Okul servisi 2 aracın ardından eve çarptı: 14 yaralı

Okul servisi 2 aracın ardından eve çarptı: 14 yaralı
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ABD'nin New York eyaletine bağlı New Hempstead kasabasında okul servisi yoldan çıktı.

Park halindeki 2 araca ardından da bir eve çarparak duran serviste çoğunluğu öğrenci çok sayıda kişi yaralandı.

Orange ve County İtfaiyesi tarafından yapılan açıklamaya göre, serviste 22 kişi bulunurken, 14 kişi hastaneye sevk edildi.

Yaralılar arasındaki 5 kişinin travma merkezine gönderildiği ve durumu ağır olan 2 yaralından birinin ise beyin ameliyatına alınacağı öğrenildi.

Öte yandan, okul servisinin New York'un en büyük Hasidik Yahudi topluluğuna bağlı özel bir okula ait olduğu ortaya çıktı. (AA)

Fotoğraf: AP

Fotoğraf: AP

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