Karaman / Ömer Saydam

Konya’nın Hadim ilçesine bağlı Dedemli Mahallesi’nde lise öğrencilerini taşıyan okul servisi sabah saatlerinde henüz belirlenemeyen bir nedenle dereye uçtu.

Minibüste bulunan 13 öğrencinin tamamı kazadan yaralı olarak kurtarıldı. Olay yerine çok sayıda sağlık, jandarma ve itfaiye ekibi sevk edildi.

Yaralı öğrencilerden bir kısmı Bozkır ve Hadim Devlet Hastanelerine kaldırılırken, durumu ağır olan 1 öğrenci hava ambulansı ile, 3 öğrenci ise kara ambulansıyla Konya’ya sevk edildi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.