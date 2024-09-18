Okul servisi ile otomobil çarpıştı: 5 yaralı

Kaza, sabah saatlerinde Düziçi İrfanlı Mahallesi Asaf Namlı Bulvarı'nda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Harun Reşit İlkokulu öğrencilerini taşıyan Yunus E. yönetimindeki 41 AUF 234 plakalı minibüs ile Emine D. idaresindeki 01 EGG 30 plakalı otomobil çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle otomobil savrularak elektrik direğine çarptı ve durabildi. Kazada okul servisinde bulunan 5 öğrenci yaralandı.

112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan 5 öğrenci ve servis içinde bulunan toplam 11 öğrenci, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Düziçi Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Öğrenci velileri de kazayı duyarak olay yerine geldi.

Kazanın nedeni ve detaylarıyla ilgili inceleme başlatıldı.