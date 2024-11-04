Okul servisinde birlikte alkol aldıkları kişi dövüp tüfekle yaraladılar

Aktarılan bilgilere göre Çorum'da bir okul servisinde alkol alan şahıslar arasında tartışma çıktı.

Tatışmanın büyümesi üzerine kimliği belirsiz kişi ya da kişiler, M.K. adlı kişiyi önce boş bir arazide darp etti, ardından tüfekle yaraladı. 112 Acil Çağrı Merkezi’ni arayan M.K. yardım isteğinde bulundu. Yapılan ihbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri yönlendirildi. Olay yerinde ilk müdahalesi yapılan yaralı şahıs, ambulansla Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma devam ediyor.