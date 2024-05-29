Okul tuvaletindeki şiddet olayına tahkikat başlatıldı

Düzenleme: Kaynak: İHA
Okul tuvaletindeki şiddet olayına tahkikat başlatıldı

Düzce Valiliği, bir ortaokul öğrencisinin okul tuvaletinde bir başka öğrenciye tokat atmasıyla ilgili adli ve idari soruşturma başlatıldığını duyurdu.

Yapılan açıklamada, olayın dün ortaokul tuvaletinde meydana geldiği belirtilerek, "Irak uyruklu 8. sınıf öğrencisi B. tarafından, 7. sınıf öğrencisi U.’ya tokat atıldığı, mağdur öğrenci ve velisinin yaşanan olay nedeniyle şikayetçi olduğu tespit edilmiştir. Mevcut bulgular ve konunun taraflarının ifadeleri birlikte değerlendirildiğinde, kamuoyuna yansıtıldığı gibi Suriye ya da Afganistan uyruklu herhangi bir kişi ya da çocuğun konunun tarafı olmadığı, konunun münferit bir hadise olduğu, söz konusu okulda kayıtlara girmiş benzeri bir hadisenin daha önce yaşanmadığı saptanmıştır" denildi.

Ayrıca açıklamada, Düzce Cumhuriyet Başsavcılığınca olaya ilişkin adli inceleme yürütüldüğü ve idari tahkikat için eğitim müfettişlerinin görevlendirildiği belirtildi.

Okul yönetimi tarafından da disiplin işlemlerinin başlatıldığı aktarıldı. Yaşanan her türlü akran zorbalığı olayının hem adli hem de idari düzeyde hassasiyetle ele alındığı ve gelişmelerin kamuoyuyla paylaşılacağı ifade edildi.

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