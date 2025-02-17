Okul ve çevrelerinde sıkı tedbir

Manisa'da eğitim-öğretimin huzur ve güven içerisinde sürdürülebilmesi, öğrencilerin okul çevrelerinde maruz kalabilecekleri her türlü olumsuzluğun önlenmesi ve trafik güvenliğinin artırılmasına ilişkin tedbirler, Vali Vahdettin Özkan başkanlığında gerçekleştirilen 2024-2025 Eğitim-Öğretim Yılı İkinci Dönem Güvenlik Tedbirleri Toplantısında değerlendirildi.

Vali Özkan, çocukların güvenli bir ortamda eğitim alabilmeleri için tüm kurumlarının koordineli bir şekilde çalıştığına dikkat çekti.

Manisa İl Emniyet Müdürlüğü Toplantı Salonunda gerçekleşen Toplantıya Vali Vahdettin Özkan'ın yanı sıra İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral İlhan Şen, Vali Yardımcıları Mustafa Harputlu, Aydın Memük, İl Emniyet Müdürü Fahri Aktaş, İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Uğurelli, okul yöneticileri ve okul-aile birliği başkanları katıldı.

Toplantının açılış konuşmasını yapan Vali Vahdettin Özkan, çocukların güvenli bir ortamda eğitim almasının önemine dikkat çekti. Vali Özkan, eğitim öğretim yılının ikinci döneminde çocukların sağlıklı bir şekilde yetişmeleri için her birim ve kurumun üzerine düşen sorumluluğu en iyi şekilde yerine getireceğini ifade etti.

"EĞİTİMDE BAŞARI İÇİN, TÜM TOPLUMUN EL BİRLİĞİYLE HAREKET ETMESİ GEREKİYOR"

Okul ve çevrelerinin güvenliği için yapılan çalışmaları değerlendiren Vali Özkan, "Çocuklarımızın huzur içerisinde eğitim alabilmesi için devletimizin yaptığı yatırımlar, ilgili bakanlıklarımızın oluşturmuş olduğu nitelikli fiziki altyapılar, bilgiye erişim ve teknolojik altyapılar çok önemlidir. Bu süreçte, en büyük duyarlılığı gösterenler anneler, babalar ve öğretmenlerimizdir. Eğitimde başarı için, tüm toplumun el birliğiyle hareket etmesi gerekiyor." dedi.

Toplantıda, kurumlar arasındaki iş birliğinin önemini de vurgulayan Vali Özkan, devletin bütün kurumlarının koordineli bir şekilde çalışarak eğitime katkı sağladığını, kendisinin de yürütülen çalışmaları bizzat takip ettiğini ifade etti.

Toplantı, İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığının ilgili birimleri tarafından alınan asayiş ve trafik tedbirlerinin sunumu ve alınacak yeni kararların değerlendirilmesi ile sona erdi.