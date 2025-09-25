Okul zili çaldı, hastalık zili çalmasın!

YENİÇAĞ - Ordu / Ali Yazan

Eylül ayının gelmesiyle birlikte, uzun bir yaz tatilinin ardından çocuklar okullarına, arkadaşlarına ve öğretmenlerine kavuştu. Ancak bu güzel başlangıcın bir de "davetsiz misafiri" var: Üst solunum yolu enfeksiyonları (ÜSYE). Uzmanlar, okul koridorlarında sadece bilginin değil, ne yazık ki virüs ve bakterilerin de hızla yayıldığını belirtiyor.

"SINIFLAR VİRÜSLERİN YAYILMASI İÇİN MÜKEMMEL ZEMİN HAZIRLIYOR"

Peki, okulların açılmasıyla bu enfeksiyonlar neden bir anda tırmanışa geçiyor? Ordu Üniversitesi Tıp Fakültesi Acil Tıp Anabilim Dalı Başkanı Doç. Dr. Ali Aygün, bu durumun kapalı ve kalabalık sınıf ortamlarından kaynaklandığını vurguluyor. Çocukların yakın teması, ortak oyuncak ve sıraları kullanmaları bu yayılımı kaçınılmaz kılıyor. Özellikle bağışıklık sistemleri henüz tam olarak gelişmemiş olan küçük yaş grupları, bu hastalıklara karşı daha savunmasız kalıyor. Bu dönemde en sık görülen hastalıklar arasında nezle, grip, farenjit ve larenjit bulunuyor.

SADECE ÇOCUK HASTALIĞI DEĞİL: AİLE İÇİ SALGIN UYARISI

Doç. Dr. Aygün, bu enfeksiyonların sadece çocukları etkilemekle kalmadığını, okuldan virüsü kapan bir çocuğun, eve geldiğinde ailesine ve hatta büyükanne-büyükbabasına bulaştırarak bir "aile içi salgına" neden olabileceğini belirtiyor. Bu durum, ebeveynlerin iş gücü kaybına ve toplumsal bir sağlık sorununa dönüşebiliyor.

UZMANDAN 'KORUMA REHBERİ: NE YAPMALI?

Doç. Dr. Ali Aygün, bu hastalıklardan korunmak için alınabilecek basit ama etkili önlemleri şu şekilde sıralıyor:

· Hijyenin Altın Kuralı: El Yıkama: Çocuklara sık sık, özellikle yemeklerden önce ve sonra ellerini en az 20 saniye sabunla yıkama alışkanlığı kazandırılmalı.

· Öksürük ve Hapşırık Kontrolü: Öksürürken veya hapşırırken ağzın ve burnun mendille, yoksa dirseğin iç kısmıyla kapatılması öğretilmeli.

· Sağlıklı Beslenme ve Uyku: Bağışıklık sistemini güçlü tutmak için dengeli beslenme, bol sıvı tüketimi ve yeterli uyku şart.

· Hasta Çocuk Evde Kalmalı: En önemli kuralın, hasta çocukların diğer çocuklara bulaştırmaması için okula gönderilmeyip evde dinlenmelerini sağlamak olduğu vurgulanıyor.

· Sınıfları Havalandırmak: Öğretmenlere de büyük bir görev düşüyor; teneffüslerde sınıfların havalandırılması virüs yoğunluğunu azaltacaktır.

· Gereksiz Antibiyotik Kullanımından Kaçınma: Bu hastalıkların çoğunun viral olması nedeniyle gereksiz antibiyotik kullanımından kaçınılması gerektiği belirtiliyor.

Aygün, yeni eğitim-öğretim yılının bu ilk günlerinde, sağlık konusunda dikkatli olunması ve bu basit önlemlerin bir yaşam tarzı haline getirilmesi gerektiğini hatırlatarak yazısını sonlandırıyor.