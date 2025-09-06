Okula başlamadan önce mutlaka yapılması gerekenler! Uzmanlardan hayat kurtaran tavsiyeler

Yeni eğitim-öğretim yılı başlarken, milyonlarca öğrenci okul sıralarına dönmeye hazırlanıyor. Ancak uzmanlar, çocukların okula sağlıklı bir başlangıç yapabilmesi için velilere önemli uyarılarda bulunuyor. Fiziksel sağlık kontrollerinden duygusal hazırlığa kadar, okul öncesi dönemde atılması gereken adımlar, çocukların akademik ve sosyal başarısını doğrudan etkiliyor. Bilimsel araştırmalar ve dünyaca ünlü uzmanların görüşleri, bu sürecin ne kadar kritik olduğunu bir kez daha ortaya koydu.

İşte velilerin dikkat etmesi gerekenler...

FİZİKSEL SAĞLIK KONTROLLERİ: ERKEN TEŞHİS, BAŞARININ ANAHTARI

Okula başlamadan önce çocukların fiziksel sağlığının yerinde olduğundan emin olmak, öğrenme sürecinde büyük fark oluşturdu.

ABD’de pediatrik oftalmoloji alanında önde gelen isimlerden Prof. Dr. Michael Brown, düzenli göz muayenelerinin önemine dikkat çekti:

“Görme bozuklukları, çocukların derslere odaklanmasını zorlaştırabilir ve akademik başarıyı olumsuz etkileyebilir. Miyopi veya göz tembelliği gibi sorunlar, erken teşhisle kolayca düzeltilebilir.”

Brown, özellikle 3-6 yaş arasındaki çocukların mutlaka bir göz doktoruna görünmesi gerektiğini belirtti.

İngiltere’deki Moorfields Göz Hastanesi’nden Prof. Dr. David Gartry ise, “Net bir görüşe sahip olmayan çocuklar, tahtayı görememe veya okuma zorluğu gibi sorunlarla karşılaşabilir, bu da özgüven kaybına yol açabilir” dedi.

Journal of Pediatric Ophthalmology’de yayımlanan bir araştırma, görme bozukluğu yaşayan çocukların okul başarılarının, sağlıklı gözlere sahip akranlarına kıyasla daha düşük olduğunu gösterdi.

Benzer şekilde, işitme sorunları da öğrenme sürecini sekteye uğratabiliyor. Uzmanlar, çocukların işitme testlerinden geçirilmesini ve diş sağlığı kontrollerinin de ihmal edilmemesini önerdi.

Çocuk ve ergen psikolojisi uzmanı klinik psikologlar, “Fiziksel sağlık sorunları, çocukların okul ortamına uyum sağlamasını zorlaştırabilir. Örneğin, işitme kaybı, sosyal etkileşimleri ve ders başarısını olumsuz etkileyebilir” diyerek ebeveynleri uyardı.

DUYGUSAL HAZIRLIK: AYRILIK KAYGISINA KARŞI SABIR VE EMPATİ

Okula başlangıç, çocuklar için sadece fiziksel değil, aynı zamanda duygusal bir geçiş dönemi. Uzmanlar, özellikle ilk kez okula başlayacak çocuklarda ayrılık kaygısının yaygın olduğunu belirtti.

Sürmen, velilere 8 adımlık bir yol haritası öneriyor: sakin kalmak, çocuğun duygularını onaylamak, kısa ve tutarlı vedalar, rutin oluşturmak, öğretmenle iletişim kurmak, hikaye ve oyunlarla prova yapmak, sabırlı ve tutarlı olmak.

SOSYAL VE BİLİŞSEL HAZIRLIK: OKULA UYUMUN TEMELİ

Çocukların okula hazır olmaları, yalnızca fiziksel ve duygusal sağlıkla sınırlı değil. Sosyal beceriler ve bilişsel olgunluk da büyük önem taşıyor.

Prof. Dr. Macid Ayhan Melekoğlu, öğrenme güçlüğü gibi durumların erken teşhis edilmesi gerektiğini belirtti:

“Okula başlamadan önce çocuğun duygusal veya bilişsel gelişimiyle ilgili endişeler varsa, bir uzmana danışılmalı. Bu, çocuğun potansiyelini en iyi şekilde kullanmasına olanak tanır.”