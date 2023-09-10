Milli Eğitim Bakanlığı, 2023-2024 eğitim öğretim yılı hazırlıkları kapsamında, illere "okul güvenlik tedbirleri"ne ilişkin yazı gönderdi. Yazıda, okullarda alınacak önlemlere ilişkin ilgili genelgeler, protokollerle Milli Eğitim Bakanlığı ve İçişleri Bakanlığınca yürütülen "Eğitim ve Güvenlik Projesi" iş birliği protokolünde yer alan hususlar hatırlatıldı. Bu kapsamda, "Çocukların Eğitim Süreçlerinin Güvenliğine İlişkin Koruyucu ve Önleyici Hizmet ve Tedbirlerin Artırılmasına Yönelik İş Birliği Protokolü Uygulama Kılavuzu" çerçevesinde il yürütme kurulu toplantı tutanakları, en geç 27 Eylül mesai bitimine kadar Milli Eğitim Bakanlığına iletilecek.



OKUL ÇEVRESİNDE GİRİŞ ÇIKIŞ SAATLERİNDE ÇEVRE GÜVENLİĞİ SAĞLANACAKAyrıca, 2023-2024 eğitim öğretim yılı başlangıcında okul ve kurumlarda, bazı güvenlik tedbirleri alınacak. Okula giriş çıkış saatlerinde okul çevresi trafiği, kolluk kuvvetleri ile koordineli şekilde kontrol altına alınacak. Bunun yanında, görüşme planlarına uygun olarak okula gelen veliler ile ziyaretçilerin kayıtları tutulacak, belirlenen sürelerle sınırlı olmak kaydıyla gerekli kontroller sağlanacak. Okul çevresinde öğrencilere yönelik tehlike oluşturabilecek zararlı madde satışı, tehlikeli alanlar ve metruk binalarla ilgili tedbirlerin alınması için gerekli kurumlar ile iş birliği yapılacak.



SİBER GÜVENLİK KONUSUNDA KORUYUCU VE ÖNLEYİCİ TEDBİRLER ALINACAKOkul bahçelerinde ve oyun alanlarında bulunan her türlü oyun, spor araç ve gereçleri ile iş ekipmanları kontrol edilerek tehlike arz etmeyecek şekilde gerekli önlemlerin alınması sağlanacak. Siber güvenlik konusunda koruyucu ve önleyici tedbirler alınacak, öğretmen ve öğrenciler konu hakkında bilgilendirilecek.



Servis araçları ile okula gelen çocukların iniş ve binişteki kontrollerini öğretmenler yapacak

Okul fiziki şartları "engelli dostu" şartlarına uygun hale getirilerek çalışanlar bu anlamda bilgilendirilecek. Okul servis araçları ile okula gelen çocukların iniş ve binişteki kontrolleri nöbetçi öğretmen/idareci tarafından yapılarak gerekli güvenlik tedbirleri alınacak.



OKUL ÖNLERİNDEN SEYYAR SATICILAR UZAKLAŞTIRILACAK

Okul önlerinden seyyar satıcıların uzaklaştırılması konusunda belediyeler ile iş birliği yapılarak gerekli denetimlerin yapılması sağlanacak. Okul bina ve eklentilerinde, kamera ve alarm sistemlerinin asgari teknik gereklere uygun donanıma ve teknolojiye sahip biçimde kurularak okul çevre ve alan güvenliğinin kamera izleme, kayıt ve takip süreçleri yönetilecek.