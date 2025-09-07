Okula gitmeden önce bu kontrolleri yaptırın! Uzmanı uyardı



Medicana International Samsun Hastanesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Buket Taneri, yeni eğitim-öğretim yılı öncesinde yapılacak rutin sağlık kontrolleri ve aşı takibi konusunda velilere uyarılarda bulundu. Taneri, bu kontrollerin hem okul başarısı hem de çocukların genel gelişimi açısından önem taşıdığını vurguladı. Çocukların akademik ve sosyal hayata sağlıklı bir şekilde uyum sağlayabilmesi için detaylı bir değerlendirme yapılması gerektiğini belirten Buket Taneri, "Yeni eğitim-öğretim yılı öncesi çocuklarda yapılacak rutin sağlık kontrolleri, hem okul başarısı hem de çocukların genel gelişimi açısından büyük önem taşımaktadır. Çocukların akademik ve sosyal hayata sağlıklı olarak uyum sağlayabilmesi için bu dönemde detaylı bir değerlendirme yapılmalıdır.

Düzenli sağlık kontrol muayeneleri muhtemel sağlık sorunlarının erken tespit edilmesini ve önleyici tedbirlerin zamanında alınmasını mümkün kılar. Çocuğun yaşına uygun gelişimi, boy-kilo persentilleri, görme-işitme taraması, kas-iskelet muayenesi, ağız-diş değerlendirmesi, dikkat-odaklanma, uyku düzeni, beslenme düzeni değerlendirmede önemli yer tutmaktadır. Rutin bakılan kan ve idrar tahlilleri, çocuklarda kansızlık, vitamin eksikliği, beslenme yetersizliklerini ortaya koyabilir. Öykü ve fizik muayeneye göre vitaminler, tiroit fonksiyonları, açlık glukozu ve lipid profili gibi testler tetkiklere eklenebilir. Enfeksiyon ya da organlarda olabilecek fonksiyon bozukluğunun erken teşhisi, sorunların ilerlemesini önleyerek çocuğun fiziksel ve zihinsel gelişimini destekler" diye konuştu.

Eğitim yılı başlamadan önce kapsamlı bir sağlık taraması yapmanın önemine değinen Taneri, aşı takvimine dikkat edilmesi gerektiğini de söyledi:



"Okul öncesi dönemde aşı takviminin gözden geçirilmesi ve eksik ya da gecikmiş dozların tamamlanması çok önemlidir. Aşılar, çocukların hem okul ortamında hem de sosyal yaşamda bulaşıcı hastalıklara karşı korunmasında en etkili yöntemdir. Aşı karnesindeki eksikler tamamlanarak, özellikle KKK (kızamık, kızamıkçık, kabakulak), suçiçeği ve menenjit gibi okul döneminde hızla yayılabilen hastalıklara karşı tam koruma sağlanmalıdır. Muayene ve tetkiklerle desteklenen eksiksiz bir aşı değerlendirmesi, çocuğunuzun yalnızca okula değil, sağlıklı bir yıla hazırlanmasında önem taşır. Sonuç olarak, eğitim yılı başlamadan önce yapılacak kapsamlı sağlık taraması, çocukların bağışıklık sistemini güçlendirmek ve mevcut ya da muhtemel sağlık sorunlarını erken dönemde tespit ederek okula uyum sürecini kolaylaştırmak açısından büyük değer taşır. Düzenli takip ve bilinçli yaklaşım, çocukların hem sağlıklı hem de başarılı bir yıl geçirmesinin temelini oluşturur."