Okula ilk kez adım atacak çocukların ailelerine tavsiye

Yeni eğitim öğretim yılında okul öncesi eğitim ile ilkokul 1. sınıfa başlayacak öğrenciler için uyum haftası 1- 5 Eylül tarihleri arasında uygulanacak. 5 Eylül'e kadar öğrenciler, uyum haftası kapsamında eğitim görecekler. Öğrenciler için uyum haftası çok büyük önem taşıdığına dikkat çeken Rehberli Uzmanı Özcan Aladağ, "1 ve 5 Eylül tarihleri arasında uyum haftası olacak. Özellikle ilkokula yeni başlayacak öğrenciler için bu uyum haftası çok büyük önem taşıyor. Tabii burada velilere de önemli görevler düşüyor. Anne ve babalar varsa kaygıları kesinlikle çocuklarına belli etmemeleri gerekiyor.

Birçok ailenin ilk çocuğu olabilir, bu dönemde okula başlayan çocukların anne ve babaları da bir kaygı sahibi olabilirler. Bu nedenle anne ve babaların kaygıları varsa da kendi işlerinde yaşamaları ve bunu özellikle çocuklara belli etmemeleri gerekiyor. Okulda yaşadıklarını anne ve babaların dinlemesi gerekiyor. Çünkü orada yeni arkadaşlıklar ortaya çıkacak. Burada yeni oyunlar öğrenecek, bu nedenle bu öğrencinin anne ve babasına okulda yaşadıklarını anlatması gerekiyor. Bu nedenle anne ve babaların akşam iyi bir dinleyici olmasında fayda vardır" dedi.

Ailelerin çocuklarını destekleyici olmaları konusunda uyarıda bulunan Rehberlik Uzmanı Aladağ, "Çocukların bireysel ve özel yeteneklerini geliştirmeleri için onlara fırsat vermeleri gerekiyor, bu ortamı onlara oluşturmaları gerekiyor. Çocukların okula giderken kıyafetlerini kendi giymeleri çok önemli, çocukların tuvalet ihtiyaçlarını ve kişisel bakım yapabilmeleri için anne ve babaların destekleyici olması gerekiyor. Kişisel ihtiyaçlar ve kişisel malzemelerin bakımı bunlara sahip olması için öğrencilere sorumluluk vermeli. Okul kıyafetlerinin, araç ve gereçlerine çocuklar için isim verilebilir. Bu isimlere sahip çıkması ve öğrencinin kendi eşyalarını koruması, sahip olması ve kaybetmemesi son derece önemli olacaktır" ifadelerini kullandı.

"ÇOCUKLARIN ÖZELLİKLE DİJİTALDEN UZAK DURMALARI GEREKİYOR"

Okul süreci başlayan öğrencilerin dijital ortamdan uzaklaştırılmasına değinen Aladağ, "Okula başladığı dönemde daha yorgun olacak çocuklar ve bu yorgunluğun güzel bir uyku saatiyle ve beslenme düzeniyle geçiştirilmesi gerekiyor. Anne ve babaların çocukları okula geldiği zaman onlara iyi bir düzenli uyku saati belirlemeleri gerekiyor. Çocukların özellikle dijitalden uzak durmaları gerekiyor. Tabii burada hem çocuklara dijitalden uzak duracaklar, aile büyükleri de dijital dünyadan uzak durmaları gerekiyor. Çünkü çocuklar anne ve babalarını örnek alacaklar. Bu nedenle okuldan sonraki zamanlarda kitaplarla her ne kadar okuma bilmese de, çocukların kitaplarla vakit geçirmelerinde kütüphane gibi ortamlara götürmelerinde ve akranlarıyla bolca vakit geçirmelerine dikkat etmekte fayda vardır" diye konuştu.