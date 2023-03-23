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Okulda annesini öldürüp, sevgilisini ağır yaralayan 17 yaşındaki çocuğun ifadesi ortaya çıktı

Samsun'da gerçekleşen korkunç olayda, annesini öldürüp erkek arkadaşını ağır yaralayan 17 yaşındaki A.A.Ö.'nün ilk ifadesi şoke etti.

Haber Giriş: 23 Mart 2023 Perşembe - 21:18
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Okulda annesini öldürüp, sevgilisini ağır yaralayan 17 yaşındaki çocuğun ifadesi ortaya çıktı

Okulda annesini öldürüp, sevgilisini ağır yaralayan 17 yaşındaki çocuğun ifadesi ortaya çıktı
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Zerrin Büyük'ü (49) tabancayla başından vurup öldüren, yanındaki erkek arkadaşı Bilgin İ.'yi ağır yaralayan 17 yaşındaki A.A.Ö., ilk kez hakim karşısına çıktı.

Olay, 5 Ocak’ta, Canik ilçesi Tevfik İleri Ortaokulu’nda meydana geldi. Bir süre önce eşinden boşanan 3 çocuk annesi Zerrin Büyük, velayeti babalarında olan 2 çocuğunu görmek için okula geldi.

Okul yönetimi de babaları Ali Ö.’yü (47) telefonla arayıp, annelerinin çocukları görmek için okula geldiğini bildirdi. Durumdan haberdar olan büyük oğlu A.A.Ö., okula gelip annesi Zerrin Büyük’ü başından, onun erkek arkadaşı Bilgin İ.’yi (56) ise başından ve göğsünden silahla yaraladı. Hastaneye kaldırılan yaralılardan Zerrin Büyük, kurtarılamadı.

Olay sonrası A.A.Ö ve babası Ali Ö., evlerinden yakalanıp gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri sonrası mahkemeye çıkarılan şüphelilerden A.A.Ö. tutuklandı, babası Ali Ö.ye ise ev hapsi verildi. Hakkında 4’üncü Ağır Ceza Mahkemesi’nde dava açılan A.A.Ö., bugün ilk kez hakim karşısına çıktı.

Mahkeme huzurunda kendini savunan genç, "Annemle babamın boşanması sebebiyle psikolojim bozuldu. Babam da hastanede yattı, intihar girişiminde bile bulundu. Annemin Bilgin ile ilişkisi vardı. Yarı çıplak fotoğraflarını ona atıyordu. Telefonunda görmüştüm, Bilgin de ona, ‘Beni çıldırtıyorsun’ yazmıştı.

Bu sebeple annesinin yanına gitmesini istedik. Annem ile Bilgin’in fotoğraflarını arkadaşlarım görmüştü, utanıyor ve sokağa çıkmaya çekiniyordum. Yaşadıklarımızı herkesten gizliyordum.

Olayın olduğu gün velayet duruşması vardı. Sabah adliyeye gittim ama babam beni eve yolladı. Annem beni arayarak kardeşlerimin okulunu sordu. Bir süre sonra babamla konuştum, o da okula doğru gitmiş. Babam, annem ve Bilgin’i okula girerken görmüş." dedi.

'YAŞADIĞIM ŞEYLER ÇOK ZOR, RÜYAMDA BU OLAYI GÖRÜP DURUYORUM'

17 yaşındaki A.A.Ö. şöyle devam etti "Babam bana o telefon konuşmasında ‘Okula gel’ demedi. Beni bu olayı yapmaya teşvik etmedi. Ben telefonda bu durumu duyduğumda okula gittim. Nasıl oldu ve nasıl gelişti bilmiyorum.

Yaşadığım şeyler çok zor. Rüyalarımda bu olayı görüp duruyorum. Okula gittim, ikisini gördüm. Bilgin’in adını sordum, olay ondan sonra gerçekleşti. Herhangi bir şey konuşmadık.

Silahım dedemden kalma ve normal zamanlarda yanımda taşımıyorum. Okula yaklaştığım esnada babamla denk geldik, telefonla konuştuğunu gördüm. Beni gördüğünde hemen telefonunu kapattı. Silah cebimdeydi ve bendeki silahı görmedi. Babamın bu olayla ilgisi yoktur.

Mahkeme heyeti, sanığı dinledikten sonra, duruşmayı 11 Mayıs’a erteledi."

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